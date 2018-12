Popínavá rastlina vhodná na múry a pergoly? Máme pre vás 3 skvelé tipy

Celastrus orbiculatus

Bršlenec kruhovitý je veľmi nenáročná popínavá rastlina, ktorej domovinou je Čína. Dokáže sa vyšplhať vysoko na konštrukcie do výšky 5 až 10 metrov. Má lesklé zelené listy, ktoré sa na konci sezóny vyfarbujú do zlatistých odtieňov. Pôvab rastliny sa prejaví hlavne v jeseni po opadnutí listov, keď sa z malých bielych kvetov vyvinú strapce žltooranžových toboliek. Keď prasknú, objavia sa v nich guľôčky červených plodov. Aby sa však vytvorili, budete potrebovať samčiu i samičiu rastlinu, napríklad odrody Hercules a Diana. Rastlina potrebuje priepustnú, kyslejšiu pôdu na slnečnom, prípadne polotienistom mieste.

Periploca graeca

Periploka grécka dorastá do dĺžky približne 4 metre. Je to ovíjavá opadavá liana, ktorá pochádza z juhovýchodnej Európy a západnej Ázie. Nie je úplne mrazuvzdorná, odporúča sa preto len do našich teplejších oblastí. Má lesklé protistojné kopijovité listy pripomínajúce listy figovníka lesklého. Približne od júna do júla sa objavujú drobné fialovohnedé kvety usporiadané sú súkvetí, z ktorých sa vyvinú nápadné dlhé mechúriky so semienkami. Pozor, sú jedovaté podobne ako mlieko, ktoré z rastliny vyteká. Rastline vyhovuje priepustná výživná pôda a slnečné až polotienisté chránené miesto.

Menispermum dahuricum

Mesiačik dahurský je u nás málo známa liana, ktorá rastie od Sibíri až po severnú Čínu. Na výhonkoch dlhých až 5 metrov sú listy srdcovitého tvaru s výrazným žilkovaním a tmavozelenej farby. Od júna do júla na koncoch výhonkov vyrastajú súkvetia malých žltozelených kvetov. Plodom sú tmavomodré bobule, na tvorbu ktorých budete potrebovať samičiu a samčiu rastlinu. Tejto popínavke vyhovuje slnečné až polotienisté stanovište s dobre priepustnou, vlhkejšou pôdou. Je mrazuvzdorná do -24 °C. Celá rastlina je jedovatá.

