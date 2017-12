Poradíme, ako sa starať o okrasné trávy počas celého roka

Jeseň

Odstráňte z tráv semená, hlavne druhom, ktoré sa šíria samovýsevom, napríklad z bezkolenca a kostravy. Dôležité je klásky alebo metliny odstrániť skôr, ako dozrejú. V jesennom období pokračujte v zálievke druhov pestovaných v nádobách. S výnimkou ozdobnice, ktorú je najlepšie deliť počas aktívneho rastu, sa dá väčšina druhov úspešne rozmnožiť na jeseň. Ak máte doma jazierko s vodnými trávami, ako sú pálky či trsť, odstrihnite im listy a stonky, keď začnú hnednúť. Nespĺňali by už žiadnu funkciu, iba by hnili. Bambusom veľkými nožnicami zrežte rozrastené trsy a nasteľte pôdu v ich okolí organickým hnojivom. Pre väčšinu tráv platí, že sa nesmú rezať na jeseň, aby nevyhnili v dôsledku zvýšenej vlhkosti.

Zima

V zimných mesiacoch sa môže stať, že určité množstvo listov odumrie. Takéto listy odstráňte. Ozdobnice bez problémov prezimujú vonku, ale odumreté stonky odrežte. Zrežte aj zasychajúce kvetné stonky kortadérie, kavyľa obrovského a iných vždyzelených tráv. Koncom zimy a začiatkom jari nastáva vhodný čas na rozdelenie ostríc, bradníka a puškvorca. Podmienky miernej zimy sú najvhodnejšie na delenie bambusov a presádzanie tých, čo pestujete v nádobách. Nezabúdajte kontrolovať vlhkosť zeminy. Veľmi krásna dekorácia je ozdobnica zahalená do námrazy. Na konci zimy až začiatkom jari zrežte takmer až po úroveň pôdy veľké druhy tráv, ako napríklad kavyľ. Dajte pozor, aby ste nepoškodili nové zelené výhonky.

Jar

Prvé slnečné dni sú ideálne na vysievanie jednoročných i viacročných tráv. Semená sú drobné a stačí ich len jemne rozhodiť a prihrnúť tenkou vrstvou substrátu. Z trsov vždyzelených tráv, napríklad ostríc, vyhrabte odumreté listy a zrežte zoschnuté konce listov. Pri trávach s ostrými okrajmi listových čepelí si dajte pozor a radšej si nasaďte rukavice, predídete zraneniu. Skôr ako začnú rásť, vysaďte do nádob bambusy. V tomto období môžete zrezať všetky trávy, ktoré cez zimu odumreli. Dávajte však pozor na objavujúce sa nové lístky. Režte tesne nad povrchom pôdy, okrem vždyzelených tráv, ktorým hlboký rez neprospieva.

Leto

Slnečné lúče vysúšajú pôdu a berú vlahu rastlinám, stále však nie je neskoro vysadiť trávy dopestované v nádobách. Pravidelná zálievka je veľmi dôležitá, a to nielen pre novovysadené rastliny v črepníkoch. Neoceniteľná je vlaha pre vlhkomilné ostrice, sitiny a prasličky. Koniec leta je ideálny na delenie odrôd ozdobnice. Novovysadené bambusy na záhone aj v nádobách stále zalievajte, aby substrát celkom nepreschol, lebo by im mohli zhnednúť všetky listy, a to by ste určite nechceli. Ak sa vám nepáči panašovaný efekt, ktorý vytvárajú pošvy na steblách bambusov, jednoducho ich odstráňte. Počas celej vegetácie nezabúdajte ani na hnojenie tráv pestovaných v nádobách.