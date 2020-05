Poznáte azda najznámejšie milovníčky leta? Cínie vás zaručene nesklamú!

Aby ste si naplno mohli užiť krásu ich kvetov, určite im vyberte miesto na plnom slnku s dobre priepustnou pôdou, bohato zásobenou živinami. Na nevhodnom stanovišti by ich totiž mohli napadnúť hubové choroby. Aby ste predišli týmto ochoreniam, je dôležité tiež ich pravidelné okopávanie, vytrhávanie buriny, prihnojovanie a striedanie záhonov, na ktorých ich pestujete. Majú rady okolo seba dostatok priestoru, na čo treba pamätať už pri vysievaní. Zabránite tak vzniku plesní a napadnutiu múčnatkou. Zle znášajú studené a mokré počasie.

Predpestujte si priesady

Aby cínie rozkvitli čo najskôr, treba si vypestovať sadeničky, ktoré v máji vysadíte na záhon, čím urýchlite kvitnutie až o dva týždne. Keďže semienka sú pomerne veľké, dobre sa s nimi pracuje. Vysejte ich do debničky alebo inej vhodnej nádoby. Urobte tak v marci až v apríli. Pri teplote 13 až 18 °C vyklíčia o štyri až sedem dní. Keď sa malé rastlinky dajú chytiť za stonku, rozsaďte ich do samostatných črepníkov, kde rýchlo vyrastú a zosilnejú. Keďže sú citlivé na chlad, do záhrady ich vysaďte až po uplynutí hrozby jarných mrazíkov. Vzdialenosť medzi rastlinami by mala byť 15 až 30 cm, v závislosti od odrody. Mladé rastliny ohrozujú slizniaky, ktoré si na nich rady pochutnávajú.