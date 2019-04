Pre krásne a zdravé kosatce! Ochráňte ich pred škodcami

Kosatce vyžadujú chemickú ochranu zvyčajne len proti heterospóriovej škvrnitosti listov, aj to len v daždivých rokoch. Veľkokveté odrody kosatcov občas napadne kvetárka kosatcová, spôsobujúca zahnívanie kvetných pukov. V posledných rokoch mnohých pestovateľov kosatcov prekvapili nápadné požerky v listoch. Spôsobili ich larvy piliarky kosatcovej (Rhadinoceraea micans), ktorá patrí medzi blanokrídly hmyz a vyznačuje sa dvoma pármi tmavohnedých blanitých krídel, čierno sfarbeným telom a končatinami. Poškodzuje len listy kosatcov.

Spôsob života piliarok

Dospelé jedince piliarky kosatcovej sa vo voľnej prírode objavujú už v apríli a keďže žijú iba štyri až osem dní, ich rojenie prebehne za niekoľko týždňov. Po párení samičky zapúšťajú vajíčka v menších skupinách do pletív listov zvyčajne v rade za sebou. Vajíčka sa dajú ľahko nájsť, ak listy pozorujete v protisvetle. Jedna samička nakladie v priemere 23 až 47 vajíčok.

O sedem až deväť dní sa z vajíčok liahnu larvy, ktoré spočiatku vyžierajú drobné okienka v listoch, staršie larvy však už spôsobujú pomerne rozsiahle požerky. Ak sa dotknete poškodených listov, larvy padajú na zem, preto často páchateľa požerkov nemôžete nájsť. Väčší počet lariev môže vážne poškodiť listovú plochu rastlín.

Vyvinuté larvy zaliezajú plytko do zeme, kde sa premenia na predkukly a prezimujú. Začiatkom apríla sa menia na kukly a onedlho sa začne rojenie dospelých piliarok a celý cyklus sa opakuje. Piliarka kosatcová má za rok len jednu generáciu.

Možnosti ničenia škodcu

Proti piliarke kosatcovej nie sú v súčasnosti registrované žiadne prípravky. Môže sa však proti nej použiť Dursban 480 EC alebo Karate Zeon 5 CS, ktoré sú povolené na ošetrovanie okrasných rastlín proti iným škodcom. Prvý postrek by ste mali urobiť na začiatku rojenia dospelých jedincov, druhý o dva týždne, keď sa predpokladá liahnutie lariev z nakladených vajíčok. Zničením mladých lariev predídete vzniku väčších škôd. Vzhľadom na to, že listy kosatcov sú pokryté voskovou ochrannou vrstvou, do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo, napríklad Silwet.

