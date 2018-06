Prekrásne margaréty vo vašej záhrade! Vyberte si z vyšľachtených odrôd

Margaréty biele (Leucanthemum vulgare), ktoré sa v našej prírode vyskytujú od nížin až po horské oblasti. Sú to vytrvalé rastliny dorastajúce do výšky 20 až 80 cm. Na konci priamych stoniek majú biele kvety so žltým stredom, ktoré sa objavujú od mája do augusta. Menšie kopijovité listy majú zúbkatý okraj.

Vyšľachtené odrody

Šľachtením vznikli desiatky odrôd, ktoré sa líšia výškou, tvarom listov a kvetov. Tie sú jednoduché, poloplné aj plné, ale i strapaté či ihlicovité a majú rôznu veľkosť a farbu. Uplatnia sa v zmiešaných trvalkových záhonoch vysadené do skupiniek minimálne po troch rastlinách. Biele odrody vyniknú s výrazne farebnými druhmi, ako je lupína, flox, maky, kukučky, zvončeky, ľalie či stračonôžky. Môžete ich však vysadiť samostatne a skombinovať spolu niekoľko farebných odrôd. K ich prednostiam patrí dlhé obdobie kvitnutia a nenáročnosť pestovania.

Pestovanie

Šľachteným margarétam sa najlepšie darí na slnečnom stanovišti. Pôda by mala byť priepustná a výživná. Nesmie však byť premokrená, to tieto rastliny neznášajú. Neprospieva im ani vietor, hlavne vyššie odrody treba priviazať k opore, aby sa nepolámali. Na jednom stanovišti vydržia asi tri roky.

Populárne odrody

‘Phyllis Smith’

‘Robinson Pink’

