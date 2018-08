Prilákajte do záhrady včielky! Máme pre vás tipy na krásne medonosné kvetinky

Mnohé druhy trvaliek si pamätáte z babičkinej záhrady, prípadne ich máte vysadené na chalupe. Aj druhy trvaliek, ktoré sa nám neodmysliteľne spájajú s vidieckym prostredím, sú veľkým lákadlom pre včely. Ak rozmýšľate nad záhonom s tradičnejším vzhľadom, určite skombinujte tieto druhy:



Topoľovka ružová

(Alcea rosea) je dvojročka, ktorá je veľmi dobrou nektárodajnou rastlinou. Hoci poskytuje menej peľu, včely ju s obľubou navštevujú. Kvitne v júni až júli a včely ocenia najmä odrody s jednoduchým kvetom, pretože pri plnokvetých sa ťažšie dostávajú k nektáru.



Náprstník červený

(Digitalis purpurea) je takisto dvojročka, ktorej odrody dostanete aj s bielymi, žltými, lososovými či ružovými kvetmi kvitnúcimi počas leta. Pre včely je zaujímavý pre dostatok nektáru aj peľu, hoci tvarom kvetov je predurčený skôr na opeľovanie čmeľmi.



Obľúbené mečíky

(Gladiolus hortulanus) neodmysliteľne patria k vidieckym úpravám. Známe sú tisícky odrôd a dostať ich vo všetkých možných farebných odtieňoch. Ich dekoratívne kvety sú pre včely dobrým zdrojom nektáru a poskytujú im aj peľ.

Podobne aj zvončeky (Campanula) patria do vidieckych záhrad. Je ich viacero druhov, niektoré sú nízke a vhodné do skaliek, iné zasa môžu dosahovať až 70 cm a hodia sa do kombinácií s inými letničkami či trvalkami. Včely medonosné, ale aj viacero druhov včiel samotárskych majú zvončeky veľmi rady.

Čítajte tiež: