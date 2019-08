Problémy s trávnikom? Máme pre vás 3 tipy na málo známe trvalky, ktoré ho nahradia

Isotoma fluviatilis

Rastlina nemá slovenské pomenovanie, pre jej hviezdicovité kvety modrej farby ju niektoré záhradkárske obchody ponúkajú pod názvom modrá hviezda. Kvety sa objavujú od mája až do októbra. Ideálne stanovište pre ňu je svetlý polotieň s dostatkom vlahy. Počas horúcich a suchých dní ju treba zalievať. Rastlina sa veľmi rýchlo rozrastá a čoskoro vytvorí súvislý zelený koberec. Bez problémov znáša postúpanie.

Chrysogonum virginianum

Ani táto rastlina nemá slovenský názov. Pochádza z lesov východnej časti USA, kde je veľmi výživná pôda. Preto je vhodné pravidelne ju prihnojovať, aby ostala pekná a bohatá. Uprednostňuje kyslú pôdu s dostatkom vlahy, na mierne pritienenom stanovišti. Ak ju pestujete na slnečnom mieste, netreba zabudnúť na pravidelnú zálievku, lebo neznáša preschnutie. Táto pôdopokryvná trvalka kvitne sýtožltými kvetmi v tvare hviezdy od júna až do konca leta. Listy sú tmavozelené, oválne, mierne plstnaté, ktoré počas miernych zím neopadávajú. Je mrazuvzdorná do -27 °C.

Hrdobarka (Teucrium chamaedrys)

Táto vždyzelená aromatická bylinka vytvára 10 až 30 cm vysoké kríčky, ktoré na báze drevnatejú. Má menšie podlhovasté listy, ktoré sú jemne ochlpené a majú zúbkatý okraj. Od júla do augusta kvitne záplavou drobných ružových, zriedkavo bielych kvietkov, ktoré vyrastajú po dvoch až šiestich v pazuchách horných listov. Je to liečivá rastlina, z ktorej sa pripravuje odvar alebo tinktúra na povzbudenie činnosti žalúdka. Patrí do čeľade hluchavkovitých – jej kvety lákajú motýle, včely aj čmele. Pestujte ju na slnečnom stanovišti s priepustnou pôdou. Bez problémov znáša naše zimy až do -30 °C. Rozmnožiť si ju môžete v marci delením trsov.

