Rozkvitnutá skalka! 6 krásnych skalničiek, ktoré vám nesmú chýbať

1. Rozchodník prudký

V posledných rokoch veľmi obľúbené a často pestované rozchodníky ponúkajú širokú škálu možností. Je to najmä vďaka veľkej ponuke vyšľachtených druhov, v ktorej nájdete bohatú paletu farieb a rastliny od vysokých až po pôdopokryvné druhy. Do skaliek je najvhodnejší práve rozchodník prudký (Sedum acre), ktorý dorastá do výšky asi 10 cm. Ponúka bohaté kvitnutie a kvety majú žltú farbu.

Zaujímavý je aj rozchodník pochybný (S. spurium), ktorý patrí ku kobercovým trvalkám. Zvlášť treba spomenúť jeho odrodu ‘Tricolor’, ktorá má trojfarebné listy - zeleno-ružovo-biele.