Je nádherná! Táto okrasná tráva ponúka pestré odrody na spestrenie tmavších miest

Rákosovka (Hakonechloa macra) je prekrásna okrasná tráva, ktorej pôvodný druh rastie vo svetlých lesoch a horských trávnikoch Japonska.

S výškou do 0,5 m sa zaraďuje medzi nižšie druhy. Tvorí pomaly sa rozrastajúce trsy širších, prevísajúcich listov. Vďaka fontánovitému efektu vnáša do záhrad neopakovateľnú atmosféru.

Vo svojej domovine je veľmi obľúbenou trvalkou pri tvorbe tradičných japonských výsadieb. V sortimente dnes okrem základného druhu so zelenou farbou listov nájdete i rôzne pestrolisté odrody.

Pestovanie

Rákosovka sa vysádza ako podrastový druh záhonov, ale aj ako dekoratívna tráva do nádob. Okrem štylizovaných japonských záhrad sa tiež uplatní ako klasický podrast v monokultúre či v kombinácii s inými tieňomilnými trvalkami a okrasnými trávami.

Stanovište by malo byť v polotieni. Pôdu vyžaduje vlhšiu, dobre priepustnú s vyšším obsahom humusu. Rastlina sa s príchodom chladného jesenného počasia sfarbuje do fialova až purpurova, na zimu zaťahuje do pôdy. Pri správnych podmienkach ide o nenáročnú a dlhovekú trvalku.

TOP odrody

‘Albostriata’

‘All Gold’

‘Aureola’

‘Sunflare’

‘Naomi’

‘Nicolas’

