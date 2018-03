Tešte sa z krásy neodolateľných šafranov. Na pestovanie sú úplne nenáročné

Šafranov je niekoľko druhov, pričom niektoré kvitnú na jeseň, iné na jar. Tie jesenné sú najodolnejšie, kvitnú od septembra do októbra (C. speciosus, C. longiflorus, C. nudiflorus...).

Vo všeobecnosti sú však šafrany odolné rastliny, ktoré sa nezľaknú ani pri mraze okolo -5 °C. Ak im hrozí nevhodné počasie, sneh či mráz, šafrany sa prikrčia k zemi a nehostinné podmienky prečkajú. Keď opäť vykukne slnko a prehreje pôdu, vyrovnajú sa a rozkvitnú. Na jar sa tešia obľube najmä nespočetné hybridy, ktoré kvitnú zväčša vo februári až marci. Ich kvety sú žlté, oranžové, biele, krémové, modré, fialové či levanduľové. Nenáročné šafrany Ak sa chcete tešiť z kvetov šafranov, vaša jediná starosť je zohnať hľuzy a vysadiť ich najlepšie na jeseň v záhrade do hĺbky asi 7 až 10 centimetrov. Takáto hĺbky hľuzy ochráni od výkyvov teploty na povrchu zeme aj od maškrtných škodcov. Ináč sa už nemusíte starať prakticky o nič. Až o tri či štyri roky rastliny premiestnite, ale nie je to podmienkou. Pri výsadbe pamätajte, že šafrany najkrajšie kvitnú na slnečnom stanovišti, prípadne v polotieni. Trvalé premokrenie im škodí ako väčšine hľuznatých rastlín. Možno ste si mysleli, že sú šafrany cibuľoviny, pretože ich hľuzy cibuľky naozaj pripomínajú. Patria však do hľúzovitej čeľade kosatcovitých (Iridaceae). Čítajte tiež:

