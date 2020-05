Tipy na TOP rastliny pre motýle! Prilákajte ich do svojej záhrady

Prilákajte motýle do záhrady.Autor: shutterstock

Do záhrady priletia motýle len vtedy, ak v nej budú mať podmienky pre svoj život. Teplo, slnečné a chránené stanovište, závetrie, farebné kvetiny. Vytvorte zákutia chránené pred vetrom - napríklad výsadbou živého plota či prirodzeným zoskupením kvitnúcich krov. Motýle sa budú s obľubou vyhrievať i na kamenných suchých múrikoch. Doplňte ich pre ne lákavými medonosnými rastlinkami.

Výber rastlín

Správny výber rastlín ovplyvňuje výskyt motýľov vo vašej záhrade. Snažte sa vyberať kry, trvalky a letničky, ktoré obsahujú veľa nektáru. Slúžia totiž ako potrava. Motýle najviac priťahujú fialové, ružové, žlté a oranžové kvety. Pri výbere rastlín prihliadajte aj na stavbu kvetov. Motýle si vyberajú druhy s jednoduchými, nie plnými kvetmi. Rastliny vyberajte tak, aby ste vytvorili kompozíciu kvitnúcu od jari až do jesene. Ak sa dá, siahnite radšej aj našich domácich druhoch. Farebné kvitnúce rastliny nesaďte len do okrasných záhonov. Skombinujte ich aj so zeleninou či ovocnými drevinami. Získate tak nielen pekné motýlie divadlo, ale vzájomné pôsobenie jednotlivých rastlín pomôže chrániť úrodu pred chorobami a škodcami.

Rastliny kvitnúce na jar:

sedmokráska, fialka, šafran, cesnak medvedí, zbehovec plazivý, prvosienka, tarička, iberka, kocúrnik, orgován, vistéria, zimozeleň

Rastliny kvitnúce v lete:

- čakanka, rebríček, krasuľka, stračonôžka, železník, flox, lobelka, ježibaba, aksamietnica, margaréta, klinček, budleja davidova, bradavec klandónsky, slnečnica, brečtan, zemolez, hrachor, slez, ibištek sýrsky, ruže

Rastliny kvitnúce na jeseň:

- echinacea, rudbekia, pestrec mariánsky, machovka, rozchodníkovec

Bylinky:

- levanduľa, šalvia, yzop, borák, valeriána, pamajorán, mäta, dúška materina, rozmarín, pažítka