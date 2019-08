To najpodstatnejšie, čo potrebujete vedieť! Vyvarujte sa najčastejším omylom pri zakladaní trvalkových záhonov

Najčastejšie robíte chyby, ktoré začali dobrým úmyslom. Nakúpite množstvo krásnych rastlín, pretože práve kvitnú a vy máte pocit, že pekne spestria vašu záhradu. Pohnojíte ich viac ako treba, však nech majú poriadnu dávku živín, a potom sa čudujete, prečo chradnú. Rovnako nevychádzate z údivu, keď začnú hnednúť konce listov - veď ich predsa zalievate denne a navyše poriadne. Zvyšné omyly vznikajú z neznalosti. Dobrá správa však je, že ak sa vyhnete piatim najčastejším chybám, váš záhon bude krásny po dlhé roky aj bez veľkej námahy. Aké sú to teda chyby?

1. Živelné nakupovanie

Nie je nič lákavejšie ako nakúpiť napríklad bohato rozkvitnuté azalky, vajgélie, tavoľníky, kolkvície, kérie, či zanoväť. Kúpiť však všetky tieto druhy len preto, že sú pekné v tejto chvíli, teda úplne bez koncepcie, je prvou chybou, ktorej sa dopúšťate a to ste ešte na záhone ani nezakopli rýľom do zeme. Azalka, vajgélia, tavoľník, kéria, kolkvícia aj zanoväť majú totiž jednu spoločnú vlastnosť - kvitnú v rovnakom období. Ak ich vysadíte spolu do jedného záhona, máte dva mesiace ukážkový záhon. Čo však zvyšných desať mesiacov?

Dobrá rada

Nakupujte premyslene a nepodliehajte stratégii obchodníkov. Nezabudnite, že vždy dajú do popredia to, čo práve krásne kvitne. Navyše, niektorí to zneužijú a zdvihnú dokonca cenu. Najlepšie urobíte ak druhy, ktoré sa vám teraz páčia, budú tvoriť maximálne štvrtinu vášho nákupu. Ďalšiu štvrtinu venujte vždyzeleným druhom, pretože tie vám prinesú zeleň aj počas zimného obdobia a dve štvrtiny venujte druhom, ktoré práve nekvitnú. Úplne najvhodnejšie však je, ak do záhradníctva vstupujete už s jasným plánom, čo chcete do záhona vysádzať.

2. Podceňujete pôdne podmienky

Druhou najčastejšou chybou, ktorej sa dopúšťate je, ak si zo záhradníctva odnesiete iba rastliny. V prípade, že na záhrade nemáte ešte vresovisko, určite sa v bežnej záhradnej pôde bude trápiť napríklad už spomínaná azalka. Jej nároky sú totiž iné ako väčšiny druhov vášho imaginárneho nákupu. Azalka totiž potrebuje veľmi nízke pH pôdy - až okolo hodnoty 4 a vaša pôda má s najvyššou pravdepodobnosťou od 6 do 7. Rozdiel o dva až tri stupne môže znamenať nielen to, že prídete o prekrásne kvitnutie, ktoré pri nákupe obdivujete, ale celkom ľahko prídete aj o celú rastlinu.

Dobrá rada

Vždy sa pri nákupe informujte na pôdne podmienky. Chemická reakcia pôdy je veľmi dôležitá najmä pre skupinu kyslomilných rastlín. Naopak, za nízku pôdnu reakciu by sa vám zasa určite "nepoďakovala" kolkvícia. Okrem pôdnych podmienok vezmite do úvahy aj nároky rastliny na slnko, či vlahu. Napríklad keď tavoľník kvitne bohatými súkvetiami neznamená to, že ho treba viac zalievať. Naopak, práve v tomto období ocení oveľa viac slnka ako vody.