Toto treba stihnúť! Máme pre vás presný FOTOnávod, ako sa postarať o mečíky

Mečíky

Stále patria medzi veľmi obľúbené a často pestované rastliny. Ich hľuzy sa vyberajú z pôdy skôr, ako prídu prvé mrazíky

Zožltnuté listy odrežte a hľuzy dajte sušiť.

Potom z nich odstráňte zvyšky starých hľúz aj s koreňmi. Mladé hľuzy očistite od zeminy a uschnutých šupín a uskladnite ich voľne v debničkách alebo uložené do piesku.

Teplota v miestnosti by sa mala pohybovať od 2 do 10 ºC. Do chladnejšej pivnice uložte najmenšie hľúzky, takzvané brut, z ktorých si o pár rokov môžete vypestovať nové kvitnúce rastliny.

