Trend v pestovaní trvaliek neutícha! Práve skrášľujú záhradu tieto

Jedno nemenné pravidlo je, že trvalky sú skupina rastlín, ktoré nevyžadujú extra pozornosť ich majiteľa a pritom kvitnú nanajvýš uspokojivo. Darí sa im takmer všade. Ak by sme to mali zhrnúť, najlepšie je im na slnku až v polotieni, no nájdu sa aj milovníci tienistých zákutí. Dôležitá je pravidelná vlaha a občasné prihnojenie organickým hnojivom.