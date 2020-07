Týchto 10 trvaliek ocení každá gazdinka! Skrášlia záhon, ozdobia tanier a ešte aj pochutia

Príroda je bohatá na druhy rastlín, ktoré sa dajú použiť v okrasných záhonoch a pritom sa dajú využiť aj v kuchyni. Pripravíte z nich šaláty, ochutíte nimi mäso, uvaríte si liečivý čaj, alebo ozvláštnite dezert. Ďalšie použijete ako jedlú ozdobu.

Helichrysum italicum

Je trváca rastlina, ktorá sa uplatní najmä v skalke. Je to preto, že jej vyhovuje piesočnatá pôda a teplé slnečné lúče. Darí sa jej najmä do nadmorskej výšky 800 m. Striebro sivé listy sa využívajú vo farmakológii pri výrobe antidepresív, ale aj na liečbu poranení. Je nápomocná aj pri liečbe bolesti spojenej so zápalom dýchacích ciest. Aromatické silice, ktoré obsahuje, voňajú kari korením. Preto ju kuchári s obľubou používajú na ochutenie mäsa, rýb, prívarkov či ryže. Kvety sa dajú použiť aj do aranžmánov, či do skríň na odpudenie molí. Aktuálne v našich podmienkach táto rastlinka kvitne žltými kvetmi.

Rastlinka sa predáva v nádobách, takže je možné ju vysádzať prakticky počas celého roka. V zime i napriek trvácnosti, je lepšie ju zakryť nástielkou.