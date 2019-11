Už je čas! Vyberte ho z pôdy a zazimujte

Zároveň si vyžaduje pravidelné odstraňovanie odkvitnutých súkvetí aj so stonkou. Autor: Irena Píšová

Zaujímavý je pre veľké guľovité súkvetia, ktoré sa pohojdávajú na stonke vysokej asi ako má ozdobný cesnak. Okrem krásnych modrých kvetov mu na atraktivite pridávajú aj ozdobné listy. Ich krása vynikne predovšetkým mimo hlavnú sezónu kvitnutia. Korene agapantu majú radi obmedzený priestor, takže pokiaľ chcete docieliť bohatšie kvitnutie, pestujte ho v nádobe. Škodcovia sa na ňom objavujú len zriedka.

Zaujímavé je, že táto rastlina sa radí do kategórie druhov vhodných pre skúsenejších pestovateľov. Zrejme to bude preto, že počas roka si vyžaduje vašu neprestajnú pozornosť.

V lete si vyžaduje veľa vody a každý týždeň mu urobí dobre hnojivo. S prihnojovaním prestaňte začiatkom jesene, keď agapant odkvitne. Takto si dokáže nahromadiť živiny a energiu na budúcoročné kvitnutie. Zároveň si vyžaduje pravidelné odstraňovanie odkvitnutých súkvetí aj so stonkou. Tvorba semien by ho iba zbytočne vyčerpala. Ďalej pamätajte na to, že táto rastlina nemá rada presádzanie. Ideálne je s presádzaním počkať dovtedy, kým korene vyplnia celú nádobu.

Pred zimou ho treba chrániť

Krížence tohto druhu sú naproti pôvodnému náchylné na poškodenie mrazom. Miernejšiu zimu síce zvládnu prekonať s bohatou nástielkou priamo na stanovišti. Lepšie je však staviť na istotu a rastlinu na jeseň z pôdy vybrať, preložiť do nádoby a umiestniť do studenej miestnosti, kde teplota nepresiahne 10 °C. Na jar pri ich opätovnej výsadbe môžete rastliny rozmnožiť delením trsov.

Prečítajte si aj: