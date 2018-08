VIDEO: Šafrany v trávniku oživia každú záhradku!

V septembrovom čísle záhradkára sa venujeme výsadbe jarných cibuľovín. Pozrite si náš videonávod a inšpirujte sa!

Ak vašu záhradku zaberá prevažne trávnik, ideálne je vysadiť cibuľky pod trávnu mačinu. Skoro na jar, ešte predtým, ako trávnik začne rýchlo rásť, zažiari farbami a spríjemní vám prvé jarné dni.

Výsadba na jeseň

Cibuľky jarných kvietkov dostanete kúpiť už v septembri. Dovtedy si premyslite, kde všade do záhonov či trávnika by ste ich chceli vysadiť. Ak máte v záhrade problém s hrabošmi, ochráňte cibuľky drôteným alebo plastovým košíkom. Ten tiež zabráni prílišnému zaťahovaniu cibuliek do zeme.

Rozdielne nároky

Použiť môžete napríklad šafrany, tulipány či narcisy. Pozor však na ich starostlivosť po odkvitnutí. Listy tulipánov treba nechať zatiahnuť. Šafrany po odkvitnutí môžete pokojne pokosiť spolu s rastúcim trávnikom. Pri výbere druhov tiež dajte pozor, či daná odroda vyžaduje, aby ste cibuľky na leto zo zeme vyberali.

