Vidiecka kráska! Pestujte nenáročnú topoľovku ružovú

Záhrada na vidieku či len navrhnutá v podobnom duchu sa bez topoľovky ružovej, niekedy označovanej aj ako ibiš ružový (Alcea rosea) nezaobíde. Dokonca to ani nebude ono. Romantiku, ktorú táto rastlina do záhrady vnesie, ničím nenahradíte. Hoci pri prvom siatí a následnej starostlivosti vyžaduje trochu viac pozornosti, určite to bude stáť zato.