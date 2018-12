Voňajú po sladkostiach! Predstavujeme rastliny s omamnou vôňou

Ako čerstvo upečený koláč

Cercidovník japonský (Cercidiphyllum japonicum) má okrem krásne sfarbeného lístia v jeseni ešte jednu výnimočnú vlastnosť. Jeho opadávajúce listy výrazne voňajú ako čerstvo upečený škoricovo-karamelový koláč. Obzvlášť intenzívnu vôňu šíri po daždi, keď sú listy mokré. Tento listnatý strom pochádza z Číny a Japonska a veľmi dobre znáša aj našu klímu. Uprednostňuje voľnú pôdu bohatú na živiny a humus a polotieň. Záhradkári okrem jeho vône oceňujú listy takmer srdcovitého tvaru a intenzívne jesenné sfarbenie. Dorastá do výšky skoro 12 metrov.

Kvet gumových medvedíkov

Sladko voňajúcou rastlinou je aj Helenium aromaticum, ktorá vonia ako obľúbené cukríky – gumoví medvedíkovia. Pri dotyku a stlačení kvetov sa vôňa ešte zintenzívni. Táto trvalka pochádza z Čile a v našich podmienkach sa veľmi dobre pestuje, pričom dorastá do výšky asi 50 cm. Nie je mrazuvzdorná, odoláva mrazom len do –5 °C a veľmi ťažko znáša sneh. Ak ju teda chcete mať vo svojej záhrade, mali by ste urobiť patričné zazimovacie opatrenia.

Ako čokoláda

V rastlinnom svete je zastúpená aj sladká vôňa čokolády. Čokoládová krasuľka tmavočervená (Cosmos atrosanguineus) a menej známa Berlandiera lyrata šíria vôňu jemnej horkej a mliečnej čokolády. Obe rastliny majú rady slnečné miesta, pričom najvýraznejšie voňajú na priamom slnku.

Berlandiera dorastá do výšky 90 cm a pre včely a čmeliaky je obľúbenou pochúťkou. Jej kvety sú svetložlté alebo tmavočervené a v strede zelenohnedé. Vyžaduje suché stanovište a v zime ochranu pred mrazmi.

Krasuľka má intenzívne purpurové až červenohnedé kvety s priemerom 4-5 cm, ktoré sa zamatovo lesknú. Takže nepotešia iba náš nos, ale aj oko. Aj ona má rada suchú pôdu bohatú na živiny. Dorastá do výšky 70 cm a vyžaduje ochranu pred zimou. Ideálne, ak hľuzy na jeseň vykopete a, podobne ako georgíny, na zimu premiestnite do miestnosti bez mrazov.

