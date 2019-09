Všetko, čo potrebujete vedieť! Aby ste sa tešili z okúzľujúcej krásy ruží

Slnečné stanovište

Najdôležitejšie je vhodné miesto, majú radi slnečné stanovište. Obľubujú výživnú pôdu s obsahom humusu. Zároveň potrebujú dostatok vlahy. Ak dodržíte všetky požiadavky vašich ruží, budú krásne kvitnúť a rozvoňajú vašu záhradu. Dokážu ju takto skrášľovať od leta až do jesene, niektoré druhy vydržia až do prvých mrazov. Môžete ich zasadiť do záhonov, tie popínavé na pergoly, či do predzáhradiek.

Výsadba v jeseni

Ruže, ktoré vysadíte na jar, kvitnú neskôr ako tie, ktoré zasadíte na jeseň. Jesenné sadenie ruží trvá od septembra do prvej polovice novembra. Sadiť môžete voľnokorenné alebo kontajerové ruže. Tie voľnokorenné saďte iba v jeseni. Vyberte slnečné stanovište, skráťte výhonky približne o 20 cm. Zároveň trocha skráťte aj korene a namočte ich do vody aspoň na hodinu. Saďte dostatočne hlboko, aby ruže nenapadli mrazy. Ak ste rozhodli zasadiť ruže kúpené v nádobách, stačí, ak koreňový bal poriadne polejete vodou, bude si držať tvar. Saďte ich tak hlboko ako boli v nádobách.

Tip na starostlivosť

V čase, keď sú dni slnečné a noci chladné, hnojivo je skôr na škodu. Preto sa výživa na jeseň priveľmi nepridáva. V období ak častejšie prší a zároveň je teplo, roztrúste hnojivo s obsahom draslíka a magnézia. Hnojivo zásobuje takto ruže draslíkom, zároveň viaže soli a vodu a napomáha tak pri zdrevnatení výhonkov. Ak chcete predchádzať hubovým ochoreniam, dôkladne odstraňujte opadané lístie, pretože sa v ňom môžu skrývať výtrusy húb, ktoré napadajú ruže.

Odvar proti voškám

Ak je v jeseni počasie príliš vlhké, na ružiach sa objavujú vošky. Aplikujte na ne odvar z rebarbory. Posekajte listy rebarbory a zalejte 1 až 2 litrami vody. 30 minút lúhujte a potom zlejte. Precedený odvar striekajte na ruže.

