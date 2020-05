Vyberajte z pestrých skalničiek! Sú nenáročné a mrazuvzdorné

Do skalky sa hodia letničky, trvalky, drobné cibuľoviny aj sukulenty a kaktusy. Skombinujte ich so zakrpatenými ihličnanmi a odrodami listnatých drevín menšieho vzrastu. Aby bola vaša skalka pestrá a kvitla celú sezónu, vyberte si rastliny s rôznym časom kvitnutia.

Rozchodník prudký (Sedum acre): Odroda so zlatom v názve ‘Aureum’ kvitne drobnými žltými kvetmi, ktoré sa na rastlinkách vysokých len 5 cm objavujú od júna do júla. Plne mrazuvzdorný rozchodník má pôdopokryvný charakter rastu a nízke nároky na vodu. Vyžaduje si však slnečné stanovište. Vysádzajte ho na miesta do užších škár, uspokojí sa totiž s minimom substrátu.