Vysaďte si mečíky, známe ako gladioly

Sadivo si môžete nakúpiť v bežnej obchodnej sieti, ale ak sa zaujímate o novšie odrody, skúste to u špecialistov, ktorých ponuky nájdete na internete. Rozdiel je v tom, že od špecialistov, ktorí sú často aj šľachtiteľmi získate taktiež novinky, zatiaľ čo v bežnej sieti obchodov sa každoročne opakujú rovnaké odrody.

Rozdelenie mečíkov

Najčastejšie sa delia podľa veľkosti najspodnejšieho kvetu na miniatúry, malokveté, strednokveté, veľkokveté a obrovské. Ak si vyberiete farbu, veľkosť a typ kvetu, nezabudnite ani na dĺžku vegetačného obdobia. Dôležitý je počet dní od vysadenia do kvitnutia, ktorý sa pohybuje od 60 do 110. V severnejšie položených oblastiach pestujte prevažne skoré odrody a pamätajte na to, že po odstránení kvetu alebo odkvitnutí, hľuzy mečíkov potrebujú aspoň mesiac zrieť.

Skoré odrody: ‘Olívia’, ‘Radyně’, ‘Pulchritude’, ‘Felicita’, ‘Moderna’, ‘Golden Fantasy’, ‘Grand Finale’, ‘Jo Ann’, ‘Kleopatra’, ‘Destera’, ‘Albatros’, ‘Ostrov Lásky’, ‘Chumba Wamba’, ‘Rigel Exotic’, ‘Isabela’, ‘Shawna’, ‘Pax’, ‘Anthiopa’, ‘Athos‘.

Odrody do južnejších častí Slovenska: ‘Deneb Exotic’, ‘Fiesta America’, ‘George Soros’, ‘Smutný Acant’, ‘Almona’, ‘Blue Illusion’, ‘Raj Srdce’, so slovenského šľachtenia ‘Elegant’, ‘Palermo’, ‘Stará Láska’, ‘Okatá Parádnica’, ‘Dotyk Anjela’, ‘Cedronka’, ‘Slnečný Kvet’, ‘Silver Flame’, ‘Astoria’, ‘Brilantný Jazyk’, ‘Novina’ alebo voňavú ‘Aromatic Rose’.

Rady pri výbere hľuzí:

Od dodávateľa si zaobstarajte jedno alebo dvojročné hľuzy. Sú najkvalitnejšie a vytvoria najkrajšie kvety.

Veľmi ploché hľuzy s veľkým priemerom a so zvrásneným povrchom nesaďte, pravdepodobne sú štvor až šesť ročné. Slabo kvitnú, ich zdravotný stav je nespoľahlivý a navyše, často sú z nepochopiteľných príčin aj najdrahšie.

Hlavné nároky mečíkov

Stanovište: Malo by byť slnečné a málo veterné. Najvhodnejšie je striedať miesto ich pestovania v dvoj a viacročnom cykle. Teplota pôdy pred výsadbou by nemala byť nižšia ako 10° C.

Hĺbka výsadby: Veľké hľuzy saďte do hĺbky 10 cm, v suchších pôdach hlbšie. Malé hľuzy a hľuzičky "brut" plytšie, hĺbka výsadby však nemá byť menšia ako 5 cm. Rozstup medzi hľuzami by mal byť približne rovnaký ako priemer hľuzy, čo oceníte pri kvitnutí. Kvety sa budú vzájomne podopierať a nehrozí zvalenie celej rastliny.

Výživa: Mečíky potrebujú dobrú výživu, zvlášť pri hustejšej výsadbe. Väčší pestovatelia uprednostňujú základné hnojenie na jeseň s NPK alebo Cereritom. Počas vegetácie je vhodné aplikovať hnojivovú zálievku priamo ku koreňom, ale aj na listy s použitím zmáčadla. Na tento spôsob hnojenia je vhodný napríklad Kristalon ktorý obsahuje všetky základné živiny a aj mikroprvky. Pri takomto spôsobe výživy, zapracujte 10 dní pred výsadbou do pôdy dusíkaté vápno, ktoré priaznivo vplýva na rast a vývin rastlín, upravuje Ph pôdy, zároveň potláča hubové choroby a výskyt drôtovcov.

Čítajte tiež: