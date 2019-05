Z lesov do záhrad! Vyberajte z množstva odrôd krásnych zvončekov + Tipy na starostlivosť

V prírode rastú na lúkach a v lesoch po celom svete a odtiaľ si našli cestu do záhrad.

Najčastejšie sú to dlhoročné trvalky, existujú však i druhy pestované ako letničky či dvojročky. Podľa výšky sa delia na vysoké, stredne vysoké a nízke a vzhľadom na veľkú rozmanitosť sa vhodný druh nájde na každé miesto v záhrade. Uplatnia sa v zmiešaných trvalkových záhonoch, ako podsadba pod ruže a iné listnaté kry, na lemy chodníkov či do skaliek. Druhy ako zvonček prostredný (Campanula medium) a skalničkový (C. portenschlagiana) sa dajú pestovať aj v črepníkoch.

Aký je výber?

Ak hľadáte správny zvonček do svojej záhrady, je dôležité zistiť si, aké stanovište mu vyhovuje a či mu takéto podmienky dokážete vytvoriť. Väčšina druhov je vhodná na slnečné miesta s primeraným množstvom vlahy, ale sú špecialisti, ktorí dobre zvládajú suché pôdy. Patrí k nim nízky zvonček skalničkový, vyšší broskyňolistý (C. persicifolia), klbkatý (C. glomerata), v suchom polotieni porastie zvonček pŕhľavolistý (C. trachelium) i menej známy zvonček cesnačkolistý (C. alliariifolia). Lesný zvonček širokolistý (C. latifolia) vyžaduje tienisté a vlhké stanovište.

Obľúbenci do záhonov

Zvonček prostredný

Je typický veľkými akoby nafúknutými kvetmi, ktoré môžu byť dlhé 4 až 6 cm. Sú modrej, bielej alebo ružovej farby, existujú aj plnokveté odrody. Tento zvonček môže dorásť do výšky jedného metra, čo závisí od podmienok, v akých ho pestujete. Je to dvojročná rastlina.

Zvonček širokolistý

Má veľké kvety. Darí sa mu na slnečných a polotienistých stanovištiach, na všetkých druhoch pôdy, aj na vápenatých. Kvety usporiadané do riedkych súkvetí vyrastajú v pazuchách listov, začínajú kvitnúť koncom mája a kvitnú až do augusta. Táto trvalka dorastá do výšky 50 až 80 centimetrov a vďaka podzemkom sa dobre rozrastá do okolia. Pri dlhotrvajúcom suchu potrebuje závlahu.

Zvončeky broskyňolisté

Patria k vyšším druhom, dosahujú výšku okolo 80 centimetrov. Hodia sa do každej záhrady, lebo sa im darí v akejkoľvek pôde, na slnečnom i tienistom mieste. Sú to dlhoveké trvalky, ktoré sa úspešne rozmnožujú samovýsevom. Ak budete pravidelne odstraňovať odkvitnuté kvety, predĺžite kvitnutie. Kvitnúť začínajú koncom mája a kvety sa otvárajú až do augusta.

Zvonček klbkatý

V našich záhradách sa pestuje často. Je to pomerne mohutný druh, v závislosti od odrody dorastá do výšky až 80 cm. Darí sa mu v polotieni, ale aj na slnku. Fialovomodré kvety rôznych odtieňov, prípadne biele sú usporiadané do koncových „klbiek“. Po odkvitnutí ich odstráňte, aby ste podporili tvorbu nových kvetov.

Nízke druhy

Svojimi kvetmi rozžiaria každú skalku a sú vhodné tiež ako obruby záhonov. Obľúbené sú zvončeky karpatské (C. carpatica), neúnavne kvitnúce zvončeky apulské (C. gaganica), skalničkové (C. portenschlagiana) alebo maličké (C. cochleariifolia). Dorastajú do výšky 10 až 20 centimetrov a časom vytvárajú bohaté trsy. Uprednostňujú slnečné stanovištia a štrkovitú pôdu.

Ako sa o ne starať?

Zvončeky patria medzi veľmi nenáročné rastliny. Vypestovať si ich môžete zo semien, ktoré sa vysievajú skoro na jar, alebo z predpestovaných sadeníc.

Pôda

Dobre rastú aj v chudobnejších pôdach, najlepšie sa im však darí v kyprej hlinitopiesočnatej pôde.

Hnojenie

Ak chcete, aby bohatšie kvitli, môžete ich každé dva týždne prihnojiť tekutým hnojivom.

Starostlivosť

Počas horúcich letných dní bez dažďa vám budú vďačné za zálievku, ak ich pestujete v nádobe na balkóne, môžete listy rosiť. Obdobie kvitnutia predĺžite odstraňovaním odkvitnutých kvetov.

Škodce

Škodcami takmer netrpia, no s obľubou ich vyhľadávajú slimáky, ktoré si pochutnávajú na ich sviežich listoch.

Čítajte tiež: