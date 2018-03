Zakladáme skalku! Dobré rady - krok za krokom

Skalka by mala pozostávať z jedného druhu kameňa, maximálne dvoch nekontrastných druhov, pričom kamene by mali tvoriť asi polovicu z plochy skalky.Autor: profimedia.sk

Upravte terén

V prípade rovinatého terénu budete musieť najskôr spraviť vyvýšeninu zo zeminy, ktorú buď máte niekde v kúte odloženú alebo si ju necháte doviezť. Dôležité je zeminu preosiať a ak je veľmi kyslá, tak ju povápniť.

Ak máte k dispozícii nerovný terén, tak ho najskôr dôkladne zbavte buriny.

Aby ste v ďalšom období zabránili prerastaniu burín, celú plochu zakryte fóliou. Na ňu potom nasypte drenážnu drvinu v hrúbke asi 10 cm, pričom drvina by mala byť z tej istej horniny, akú použijete do skalky. Až na túto drenážnu vrstvu nasypte zeminu, asi desať až dvadsať centimetrov. Nechajte ju asi dva týždne uľahnúť, až potom začnite s ukladaním veľkých kameňov.

Umiestnenie skalky

Skalku môžete stavať prakticky v každom ročnom období, keď to dovolí počasie. Ak ju zakladáte na jeseň, rastliny je vhodnejšie vysádzať až na jar. Zemina aj kamene sa dovtedy lepšie prispôsobia novému miestu. Dôležitá je poloha skalky.

Najvhodnejšie stanovište v záhrade je pri dome, jazierku alebo pri mieste, kde máte vybudované posedenie, aby ste si jej krásu mohli v pohodlí užívať. Schovaná niekde v kúte, v odľahlej časti nesplní svoj účel. Vyberte pre ňu východnú alebo severovýchodnú stranu, na južne orientovaných polohách pestujte len rastliny, ktorým neprekáža priveľa slnka, ako sú napríklad skalnice či rozchodníky.

Výber kameňov

Skalka by mala pozostávať z jedného druhu kameňa, maximálne dvoch nekontrastných druhov, pričom kamene by mali tvoriť asi polovicu z plochy skalky. Nevyberajte ich náhodne, ale prispôsobte ich rastlinám, ktoré chcete pestovať. Kyslomilné skalničky majú rady žulu, rulu, nekarbonátový pieskovec alebo kremitý zlepenec. Medzi kyslé patria aj červenkasté ryolity a najmenej kyslé sú andezity. Pre vápnomilné skalničky je vhodný dolomit, travertín alebo vápenec, ktorý vyzerá pekne v kombinácii s bridlicou.

Ukladanie

Rozvrhnite ich tak, aby neboli v jednom rade, ale aby ich rozmiestnenie pôsobilo prirodzene. Striedajte väčšie kamene s menšími. Každý kameň by mal byť uložený tak, ako ležal v prírode, prípadne na povrchu nechajte tú jeho stranu, ktorá má zaujímavý tvar či štruktúru. Ak je kameň špicatý, ostrejšiu časť skryte do zeme.

Začínajte zásadne odspodu a kamene vkladajte do pôdy najširšou plochou tak, aby zhruba dve tretiny ostala v pôde, aby pevne držali. V prípadne potreby ich upevnite menšími skalami a potom ich poriadne pritlačte. Vytlačíte tak všetky vzduchové bubliny, kde by sa mohli usadiť škodce. Medzi kameňmi nechávajte malé štrbiny, do ktorých neskôr vysadíte menšie skalničky. Väčšie plochy zase ponechajte pre väčšie či kobercovo rastúce skalničky.

Ak budujete rozmernejšiu skalku, nezabudnite na to, že sa v nej budete musieť pohybovať pri starostlivosti o rastliny, pletí buriny či pri zalievaní. Vybudujte si v nej cestičky, ktoré môžete vyložiť plochými kameňmi, aby sa vám po nich dobre chodilo a aby ste mali pohodlný prístup ku každej skalničke.

