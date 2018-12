Dnes oslavujú Lucie a čaká nás najdlhšia noc v roku. Veríte pranostikám a dodržiavate zvyky?

Svätá Lucia nie je vymyslená postava, skutočne existovala. Je považovaná za patrónku poriadku – zvyk káže v tento deň zákaz prania a pradenia. Nemalo sa pracovať na poliach ani v domácnostiach. Inak by gazdiné na seba povolali bosorky.

Dievčatá prezlečené za Lucie v domácnosti kontrolovali, či sa zvyk dodržiava. Chodili po príbytkoch a vymetali husími brkami pavučiny z rohov miestností, aby priniesli zdravie v budúcom roku.

Veľa pranostík a zvykov je spojených aj s počtom dní od Lucie do Vianoc. Ľudia si v tieto dni zapisovali, aké je počasie. Každý deň od Lucie do 24. decembra predstavoval jeden kalendárny mesiac. To pomohlo hospodárom a záhradkárom zariadiť sa, aspoň orientačne, so sezónnymi prácami. "Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace."

Trinásty december bol, pred zavedením gregoriánskeho kalendára, vedený ako posledný deň roka. Tento deň by mal byť najkratším dňom v roku. Na tento fakt poukazujú aj pranostiky: "Svätá Lucia ukazuje svoju moc, lebo prináša najdlhšiu noc."

Dni do zimného slnovratu sú tmavé a studené. Tento čas sa nazýval obdobím ,,vlády tmy čiernou zimou". Začínal sa na Luciu a trval do Troch kráľov. Spájajú sa s ním pranostiky ako: "Keď príde Lucia, nájde ju už zima."

Sviatok Lucie sa dá pokladať aj za obávaný deň stríg. Ľudia s úmyslom nepustiť do svojich domovov zlé sily robili hluk a zahatávali prístupové cesty. Prezliekali sa do masiek, robili sprievod, kde buchotali na hrnce, aby vyplašili zlo.

Deň pred Luciou sa z preventívnych dôvodov jedol cesnak. Doma sa pripravovala cesnaková omáčka alebo hrianka. Mnohí nechávali cesnak s kúskom chleba a pohárom vody za oknom v noci z 13. na 14. decembra. Gazdovia natierali dvere na dome cesnakom, aby dnu nemali prístup bosorky.

Zvykom bolo aj to, že si slobodné dievčatá napísali dvanásť lístočkov s menami mužov. Každý deň do Vianoc jeden lístok spálili. Ten posledný, ktorý ostal, sa mal stať ich vyvoleným. Platilo, že: "Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc."

Zaujímavé je aj odporúčanie, ktoré tiež súvisí s magickou silou nocí od Lucie do Vianoc. Hovorí sa v ňom, že od Lucie do Vianoc treba v topánkach pod pätami nosiť mince. To by nám malo priniesť peniaze v budúcom roku.

