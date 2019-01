Ešte stále máte vianočný stromček? Pozrite sa na skvelé tipy, ako ho môžete využiť

Drevo z vianočného stromčeka a aj ihličie nevyhadzujte. Ihličie pomôže proti slimákom v záhrade. Z dreva si dokážete vyrobiť praktickú habarku, vešiak na vetrovky, voňavý kúpeľ a všeličo ďalšie. Máme pre vás niekoľko tipov ako na to.

Na lepšie hospodárenie s vodou

Rododendrony, krušpány a vavrínovce môžu počas zimy ľahko vyschnúť. Spôsobuje to dlhodobé pôsobenie mrazov striedané so slnečnými dňami. Výpar z listov je vysoký, no pôda je do hĺbky zamrznutá a voda v nej tiež. Nová vlaha neprichádza a kry usychajú. Riešením môžu byť konáre ihličnanov, ktoré vytvoria tieň a zároveň pustia k listom svetlo. Výpar vody z rastlín sa zníži a fotosyntéza bude prebiehať naďalej bez obmedzení. Najlepšie na to sú dlhé konáre z vianočného stromčeka, ktoré dokážu prekryť čo najväčšiu plochu listov.

Perina pre trvalky

Konáre poskytnú hrejivú vrstvu koreňom trvaliek. Nastielka je síce potrebná už od jesene,ale iba v prípade ak ste mali dostatok materiálu. Okrem toho jeseň aj začiatok zimy bol mierny. Pôda nestihla premrznúť do hlbších vrstiev. A treba myslieť na to, že korene trvaliek aj niečo vydržia a nevymrznú len tak ľahko. Spôsob je jednoduchý, stačí konáre s ihličím odpíliť zo stredníka a uložiť na potrebne miesto na stanovišti.

Proti slimákom

Slizniaky nikto rád nemá a už vôbec nie sú žiadané na hriadkach. A tu pomôže opadané ihličie, napríklad aj z vianočného stromčeka. Nazbierajte si ho do igelitovej tašky a odložte na suché miesto. Akonáhle vysadíte na jar priesady, obsypte ihličím okraje celej hriadky. Slizniaky, ale ani iné slimáky cezeň neprejdú.

Voňavý kúpeľ

Doprajte si kúpeľ nabitý éterickými olejmi s uvoľňujúcim účinkom a na podporu imunitného systému. Čerstvé ihličie (najmenej 100g) povarte vo vode minimálne desať minút. Uvoľnia sa z neho potrebné aromatické látky. Hotový roztok prelejte cez sitko do vane naplnenej vodou.

Ozdobte ho i v budúcom roku

Kôru a ihličie očistite z celého stromčeka. Konce konárov skráťte tak, aby neostali ostré a nech celá kostra stromčeka pôsobí súmerne. Takto očistený ho nechajte uschnúť. Drevo môžete ošetriť olivovým olejom. Ak je niekde drsný povrch upravte ho šmirgľovým papierom.

Opora pre izbovky

Vetvy bez ihličia môžete použiť ako oporu pre izbové rastliny. Poslúži napríklad zamiokulkasu, orchidei alebo šeflere.

