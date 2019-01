Kozub alebo kachľovú pec? Na rozdiely sme sa opýtali odborníka.

Ak plánujete kozub alebo kachľovú pec, ktoré majú mať nielen estetickú funkciu, ale budú slúžiť aj ako alternatívny zdroj tepla do vášho domu, potrebujete zvážiť viacero parametrov. Najjednoduchším riešením je vyhľadanie odborníka. Už pri prvej konzultácii vás zorientuje v ponuke a pomôže vám od výberu technológie až po finálne dizajnové vyhotovenie celého diela. Pýtali sme sa Ing. Daniela Mičica, profesionálneho kachliara.

Ak sa plánuje stavba kozuba alebo pece ako alternatívneho zdroja tepla, s čím treba počítať?

Keďže kozub bude slúžiť ako alternatívny zdroj tepla, potrebujete zodpovedať dve základné otázky – po prvé, čo všetko bude kozub vykurovať – len niektoré miestnosti alebo celý dom, prípadne aj ohrievať vodu, a po druhé, akým spôsobom sa bude vykurovať (akumulácia, hypokaust, teplovodný kozub).

Čo všetko predchádza finálnemu návrhu vykurovacieho telesa?

Na to, aby sme dielo vedeli správne dimenzovať, musíme poznať tepelné straty domu, stanoví sa dávka dreva a prikladací interval. Následne vyriešime technickú stránku kozuba a nakoniec jeho grafický návrh. Keďže nejde o jednoduchý proces, odporúčame, aby ste kontaktovali kachliarsku firmu už v projektovej fáze domu, aby ste všetky detaily vedeli podchytiť v predstihu. Takto sa vyhnete problémom a zbytočným zvýšeniam investície.

Čítajte tiež:

Aký je rozdiel medzi sálavým kozubom alebo pecou a teplovzdušným kozubom?

Sálavé teplo sa šíri rovnomerne všetkými smermi od zdroja. Nezohrieva vzduch, ale priamo predmety, od ktorých sa vzduch druhotne ohrieva. Preto vzduch nevysušuje a vytvára príjemnú klímu na rozdiel od teplovzdušného kozuba. Akumulačnú pec možno prirovnať k žiareniu slnka. Pec má tiež tepelnú zotrvačnosť, dokáže absorbovať vytvorené teplo a postupne ho do priestoru uvoľňovať v menších dávkach aj dlho po dohorení ohňa. Teplovzdušný kozub sa nehodí do malých priestorov alebo domov s nižšími tepelnými nárokmi. Takýmto kozubom by ste si priestor rýchlo prekúrili a vytvorili tepelný diskomfort. Priestor vyhreje rýchlejšie ako akumulačná pec. Ohrieva vzduch (vysušuje ho) a teplo odovzdáva na základe jeho prúdenia. Teplo sa šíri nerovnomerne, vytvára takzvané tepelné zóny. Hodí sa skôr do víkendových domov a chát, ktoré nie sú permanentne obývané. Je však možné zhotoviť aj kombinovanú stavbu kozuba. Podľa potreby sa môže kozub správať raz ako teplovzdušný a inokedy ako akumulačný v závislosti od vašich potrieb.