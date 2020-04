Kompostovanie a zber bioodpadu! Vláda to chce podporiť najmä v meste

Kompostovanie a zber bioodpadu má v pláne vláda podporiť najmä v meste. Spresniť by sa mala aj evidencia biologického odpadu. Pre obce by sa malo vydať usmernenie, ktoré by kompostovanie v domácnostiach riadne započítavalo do výpočtu komunálneho odpadu. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti ochrany životného prostredia.