Poznáte lufu? Z jej plodov môžete mať prírodnú špongiu

Ideálne je chránené stanovište pri stene domu, ale dobre rastie aj vysadená vo väčšej, hlbšej nádobe na balkóne s južnou orientáciou. Ak rastline podmienky vyhovujú, môže na nej dorásť až dvadsať plodov. Mladé plody sú jedlé, ale musia sa skonzumovať maximálne do dvoch týždňov po opelení, lebo vlákna v nich hrubnú. Plody sú bohaté na vitamíny a minerály, obsahuje aj bielkoviny a oleje. Sú nízkokalorické a ľahko stráviteľné. Hodia sa do zeleninových šalátov, môžu sa však aj tepelne upraviť, prípadne naložiť ako uhorky.

Zo zrelých plodov sa získava špongia na umývanie a masáž. Používajú sa však aj pri aranžovaní kytíc a podrvené vlákna ako prímes do záhradníckych substrátov, podobne ako sa používa kokosové vlákno. Vyrábajú sa z nich aj filtre, rohožky, izolačné materiály, ale napríklad aj klobúky.

Ako ju pestovať?

Lufa je tropická jednoročná liana s úponkami patriaca do čeľade tekvicovitých. Tvorí až niekoľko metrov dlhé výhonky. So žltých kvetov sa vytvoria podlhovasté rebrovité plody, ktoré pri optimálnych podmienkach môžu dorásť do polmetrovej dĺžky. Nezrelé majú svetlozelenú farbu, šupka na zrelých plodoch hnedne, zasychá a získava vzhľad a štruktúru pripomínajúcu hrubší papier. Dužina zrelého plodu vyschne a v plode sa voľne pohybujú semená. Tesne pod vyzretou šupkou sa nachádza spleť svetlých pevných a pružných vláken. Semená sú ploché a v zrelosti majú čiernu farbu. Klíčivosť si zachovávajú šesť až osem rokov.

Zo semien si môžete v marci predpestovať sadeničky pri teplote 22 až 25 °C. Von ich vysaďte až po 15. máji, keď majú dva až tri pravé lístky. Vysádzajte ich na vzdialenosť 1 m a spočiatku ich zakryte bielou netkanou textíliou, lebo neznesú ani mierny mrazík. Nezabudnite na oporu, ku ktorej sa bude prichytávať, použiť môžete napríklad opornú sieť. Okrem tepla a slnka lufa potrebuje výdatnú zálievku, substrát nesmie nikdy úplne vyschnúť. Pravidelne ju prihnojujte vyzretým kompostom, alebo hnojivom na plodovú zeleninu. Plody dozrievajú asi 140 až 160 dní po vysiatí.

Zber plodov

Na výrobu špongie musia byť plody úplne zrelé, preto ich na rastline nechajte čo najdlhšie, no pozberajte ich ešte pred nástupom mrazov. Zrelosť poznáte podľa toho, že plody sú suché, ľahké a na ich konci sa otvára viečko, z ktorého začínajú vypadávať semená. Plody namočte do vody, aby sa šupka a dužina oddelili od cievnych zväzkov. Získanú špongiu usušte, najlepšie na slnku, ktoré ju vybieli.

Suchá špongia z lufy je pevná a tvrdá, ale po namočení sa rýchlo napije vodou a zmäkne. Je vhodná na masáž, výborne prekrví pokožku a pôsobí aj ako jemný peeling.

VIZITKA RASTLINY

Názov: lufa valcovitá (Lufa cylindrica)

Vzhľad: liana

Kvety: žlté

Listy: srdcovité alebo laločnaté

Plody: zelené bobule