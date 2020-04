Pripomeňte si ich! Slovenské zvyky a tradície na Veľkú noc sú krásne

Vítanie jari

V minulosti ľudia s prichádzajúcou jarou mysleli najmä na to, aby mali v nasledujúcich mesiacoch bohatú úrodu a zdravý dobytok.

Zvyčajne v nedeľu dva týždne pred Veľkou nocou alebo na Kvetnú nedeľu sa vynášala Morena. Bola to slamená figurína oblečená do ženských šiat. Niesol ju na svojom čele celý sprievod dievčat, ktoré pri tom spievali obradné piesne. Morena symbolizovala odchádzajúcu zimu a napokon aj smrť, keďže ju spájali aj s obdobím chorôb. Ľudia pociťovali potrebu zbaviť sa zimy a temnoty a privítať jar, ktorá opäť priniesla slnečné dni, úrodu chutných plodov, vyhnala ľudí z domovov na polia, do záhrad a symbolizovala nový život plný možností.

Veľký pôst a vynášanie Moreny

Obdobie fašiangov v znamení zabíjačiek, hodovania, tancovačiek a bálov vystriedalo pôstne obdobie. Pre kresťanov platí aj dnes a 40 pôstnych dní má človeka pripraviť na slávenie sviatkov. Začína sa tzv. Popolcovou či Škaredou stredou.

Kvetná nedeľa

Je poslednou nedeľou pred Veľkou nocou a týmto dňom sa začína tzv. Veľký týždeň.

Kresťania si aj dnes do kostolov prinášajú rozkvitnuté ratolesti vŕby, aby im ich kňaz posvätil svätenou vodou. V niektorých častiach našej krajiny potom posvätené ratolesti zapichovali na polia, aby ochránili úrodu pred vyčíňaním počasia.

Zelený štvrtok

Zelený štvrtok je už pôstnym dňom a preto sa väčšinou varili jedlá zo strukovín. V tento deň bolo zvykom umývať sa v studenej vode, aby človeka netrápili vyrážky či dokonca pehy. Bolo pravidlom, že sa nesmelo nič požičiavať a ani sa hádať, pretože že to prinášalo nešťastie.

Kresťania si ho spájajú s poslednou večerou Ježiša s učeníkmi. Je to deň, keď v mestách ani obciach nepočuť kostolné zvony. Namiesto toho sa počas slávenia omší využívajú rapkáče. Zvony sa opäť rozozvučia až na Veľkonočnú nedeľu.