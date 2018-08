Tip na záhon: Dažďová záhrada svojpomocne

Na dedinách bežne voda zo striech starých domov steká do záhrady alebo do trávnika - hneď vedľa domu. Pravda je, že mnohokrát sú steny domu vlhké a ošarpané. S trochou pomoci a usmernením dažďovej vody ďalej od domu získate peknú nízkoúdržbovú okrasnú záhradku.

Dažďová záhrada: Pomôže prírode a ušetrí čas.

Ako prospievajú?

- pomáhajú udržať čistotu vody v potokoch a riekach filtrovaním dažďovej vody

- zmierňujú problémy s povodňami

- zvyšujú estetickú kvalitu obcí a miest

- poskytujú útočisko a potravu pre užitočný hmyz a vtáky

- pomáhajú dopĺňať zásobu podzemných vôd

- zlepšujú mikroklímu prostredia

Vírivka v záhrade: Na oddych aj osvieženie

Ako ich vybudovať?

Dažďové záhrady možno jednoducho vybudovať svojpomocne, vytvorením vyhĺbeniny a privedením zrážkovej vody zo striech, ciest a chodníkov. Odporúča sa umiestniť dažďovú záhradu minimálne 10 metrov od budovy, aby sa zabránilo vplyvu vody na stavbu. Rovnako treba zistiť umiestnenie podpovrchovej infraštruktúry a vyvarovať sa umiestneniu v blízkosti podzemných vedení a kanalizácie. Mala by byť na slnečnom mieste, nie v blízkosti veľkých stromov s hustým koreňovým systémom. Hĺbka dažďovej záhrady má byť 15 až 30 centimetrov. Plytšie záhrady musia byť však pomerne rozsiahle, hĺbka nad 30 cm pri nedostatočnej rozlohe zadržiava vodu príliš dlho. Prívod sa môže vytvoriť povrchovo – vo forme potôčika, alebo podpovrchovo – plastovými rúrami. Rýchlosť pritekajúcej vody je dobré stlmiť kameňmi prípadne i geotextíliou, aby sa predišlo vymieľaniu pôdy.

Rozloha dažďovej záhrady

V prípade ľahko priepustných piesočnatých plôch je pomer spevnené plochy:dažďová záhrada 5:1. Znamená to, že ak súčet striech a spevnených plôch je 150 štvorcových metrov, dažďová záhrada by mala mať 30 štvorcových metrov. Pri horšie priepustných pôdach je dobré počítať s pomerom 3:1. Dažďovú záhradu je možné rozdeliť na viacero menších a prispôsobiť ich umiestnenie tvaru strechy a spádovaniu ciest.

Odolné rastliny

Trvalky a dreviny vhodné do výsadby sa rozdeľujú do troch skupín podľa toho, ako dlho môžu byť zaplavené. Do najhlbšej zóny vysádzajte rastliny, ktoré znášajú vodné podmienky, do stredných polôh druhy znášajúce príležitostné stojaté vody a v okrajovej zóne sa bude dariť drevinám a trvalkám, ktoré majú radšej suchšie podmienky. Všetky rastliny by však mali zniesť dočasné zaplavenie, ale i obdobie sucha.

Rastliny vhodné pre dažďovú záhradu (podľa botanika M.Pizňaka):