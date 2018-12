Úžasné! Už aj na Slovensku je možný prenájom vianočného stromčeka

Možnosť zabezpečiť si vianočný stromček v nádobe, ktorý u vás počká na vianočné darčeky a potom sa vráti späť do prírody majú ľudia v Bratislave a v Košiciach.

Bratislava

V Bratislave je možnosť prenajatia živého vianočného stromčeka v nádobe prístupná prvý rok. Na výber máte z viacerých druhov smreku či jedle a cena sa pohybuje od 30 eur. Dokonca si ho môžete objednať už aj s vianočnou výzdobou. Pri výzdobe však treba rátať s vyššou cenou.

„V ponuke bolo vyše 200 kusov a ešte stále máte možnosť si vianočný stromček prenajať," informovala autorka projektu Eva Kollárová. Prenájom symbolu Vianoc je možný prostredníctvom stránky www.zivy.sk.

Práve na tejto webstránke nájdete fotografie a všetky informácie o stromčekoch. Potom si už stačí len vybrať, vyplniť formulár a tiež zvoliť deň dovozu a odvozu. Ostáva už len tešiť sa na krásneho a voňavého spoločníka sviatočných dní, ktorý príde k svojím dočasným majiteľom perfektne pripravený.

„Aklimatizáciu pred prenájmom a po prenájme zabezpečujeme my. Máme na to špeciálnu miestnosť, v ktorej je 10 až 15 stupňov," vysvetlila autorka projektu. Práve aklimatizácia je veľmi dôležitá, pretože vyhrievané domácnosti vedia nepripraveným stromčekom spôsobiť teplotný šok.

Kollárová tiež pripomína, že je potrebné, aby zákazníci nezabúdali na zálievku vianočného stromčeka. „Polievať stačí 2 x za týždeň," povedala.

Po sviatkoch sa stromčeky vyzdvihnú a vrátia sa späť do prírody, kde im bude poskytnutá celoročná starostlivosť. „Veľké stromčeky sa budú vysádzať a niektoré sa opäť vrátia do ponuky vianočných stromčekov na prenájom. Stromčeky by sa však nemali prenajímať viac ako 2- 3 roky," informovala Kollárová.

Na záver ešte prezradila, že v projekte plánujú pokračovať aj ďalší rok a ponuka vianočných stromčekov na prenájom bude sprístupnená už od leta.

Vedeli ste, že...

... umelé vianočné stromčeky sa zvyčajne vyrábajú z PVC materiálu, ktorého rozklad môže trvať aj stovky rokov.

Košice

Košičania si mohli takýto stromček zadovážiť už piaty rok. Tento obľúbený projekt zabezpečuje Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ). Vianočný stromček si bolo možné prenajať prostredníctvom internetovej stránky www.vianocnestromceky.smsz.sk už od 19. novembra 2018, kde našli ponuku 100 stromčekov v cene 35 eur. V tejto sume už bol aj dovoz a odvoz stromčeka.

„Dlhodobo mávame 100 kusov stromčekov, pretože viac kusov nie je možné logisticky zvládnuť," vysvetlil hovorca SMsZ Viliam Štrelinger. Prezradil tiež, že zvažovali prenájom bez možnosti dovozu a odvozu, ale tento nápad sa neosvedčil.

„Je to služba obyvateľom, ktorí zmýšľajú enviromentálne a chcú stromčeky zachovať aj pre budúcnosť," dodal.

Ľuďom, ktorí si takto stromček prenajali ich budú pracovníci SMsZ rozvážať v období od 14. do 21. decembra. Po 7. januári ich od zákazníka aj odvezú a stromčeky vysadia v areáli Záhrada Bernátovce.

