Vyskúšajte! S týmito tipmi vám veľkonočná výzdoba vydrží naozaj dlho

1. Ak sa rozhodnete, použiť do aranžmánov kvitnúce konáriky, vyberajte si také, ktoré ešte celkom nerozkvitli. Potrebujú vlhkosť, preto aranžujte do nasiaknutej zelenej aranžérskej hmoty. Ak ich vkladáte rovno do vázy, na dne by malo byť len pár centimetrov vody, aby zbytočne nezahnívali. Každý druhý deň ju vymieňajte.

2. Výhonky vŕby rakytovej vodu nepotrebujú, ak ste však našli malé alebo málo roztvorené bahniatka, rovnako im doprajte pár centimetrov vody vo váze a o niekoľko dní budú krajšie.

3. Ak si chcete uviť veniec zo živých rastlín (tulipánov, narcisov, modríc), na koniec stonky každého kvetu nasuňte ampulku s vodou. Stonky zrežte šikmo alebo niekoľko centimetrovým pozdĺžnym rezom stonky rozdvojte.

4. Ak sa rozhodnete použiť vaječné škrupiny ako vázičky alebo črepníky, prepláchnite ich roztokom vody a sava, aby nezačali nepríjemne páchnuť.

5. Veľkonočnému žitku sa najviac darí na mieste s dostatkom rozptýleného svetla, aby rástlo rovno a bolo pevné. Nezabudnite zalievať, ale zálievku neprežeňte.

