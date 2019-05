Burina v záhrade! Niektoré druhy viete šikovne využiť vo svoj prospech

Podľa druhu identifikujete pôdu

Podľa burín dokážete určiť akú pôdu máte v záhrade či skôr na vašom pozemku. Stačí si ich len pozorne všímať. Napríklad drchnička roľná, veronika roľná, zemedym lekársky i mrlík biely rastú na pôdach bohatých na draslík. Znamená to, že sa tu bude dariť aj zelenine, a to energickým rastom. Spolu s rastlinami ľahko určíte pH pôdy. V kyslých pôdach rastie štiav, kyslička, mach, čistec močiarny, ale aj mäta roľná. Podľa nich viete, či bude potrebné vápnenie.

Naopak, alkalické pôdy rozpoznáte podľa maku vlčieho, pupenca roľného, fialky roľnej aj kúkoľa poľného. Stanovište bohaté na dusík zasa naznačuje pŕhľava dvojdomá, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, skorocel väčší aj kopijovitý či hluchavka biela.

Kozonoha hostcová: Zbaví pôdu iných burín

Kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria) je najčastejšou spoločníčkou ovocných stromov. Tieň z korún jej totiž vyhovuje. Veľmi ľahko sa rožširuje v dobre obrobenej a vyhnojenej pôde. Jej účinná sila spočíva práve v koreňoch, ktoré sa správajú ako škrtič. Ovinú sa okolo koreňov inej rastliny bez ohľadu na ich hrúbku a doslova ju zadusia. Tento poznatok sa dá využiť proti iným burinám. Treba jej však zamedziť, aby sa nedostala medzi zeleninu.

Zastavíte ju ľubovoľnou bariérou v pôde, ktorá by mala siahať do hĺbky asi 20 cm. Ak by ste mali pocit, že príliš prerastá, zabrzdíte ju hustou výsadbou zemiakov, pravidelným vykopávaním a nastielaním či zbehovcom plazivým (Ajuga reptans), ktorý ju potlačí.

Pýr plazivý: Vyhnojí pôdu

Táto burina je častý záhradkársky problém. Zbaviť sa ho nie je ľahké. Pomôžu vám napríklad zemiaky, ktoré ho zatienia. Zaberá aj hustá sejba rastlín na zelené hnojenie. Späť však k jeho pozitívam. Pýr plazivý je výbornou prísadou do kompostu, ale s dodržaním určitých pravidiel. Na mysli máme najmä jeho prekvasený vodný výluh. Akonáhle by ste zvolili len trochu životaschopné odrezky podzemkov, pýr by obnovil svoje životné funkcie a zakorenil by v ňom. V takom prípade už neposlúži, ale poškodí. Podzemky pýru obsahujú rastové inhibítory, ktoré mu pomáhajú sa rozmáhať. Tieto látky prechádzajú aj do kompostu spolu so živinami. Keď takýto kompost použijte v záhrade, potlačí rast burín. Hnojivé účinky má aj ďatelina, ktorá v pôde fixuje dusík.

Užitočnosť burín podľa druhu

- Kozonoha je aj výborným lákadlom pre hmyz a iné užitočné organizmy. Navyše obsahuje aj veľa vitamínu C.

- Pýr plazivý je ,,liekom’’ pre broskyne napadnuté kučeravosťou listov. Kompost z neho nasypte do okolia koreňov drevín a prikryte ho nastielkou zo zelených rastlín.

- Výluh z kozonohy je výborným hnojivom na hlúbovú zeleninu.

- Ďatelina láka do záhrady dážďovky.

- Palina má repelentné učinky na hmyz.

- Pamajorán a zádušník brečtanovitý voňajú tak silno, že zastrú vôňu zeleniny a škodlivý hmyz ju nie je schopný nájsť.

- Mlieč roľný pomáha rastu melóna, tekvice, uhoriek i rajčiakov, ale v nižšej miere.

- Rebríček obyčajný v spoločnosti zeleniny a kvetov zlepšuje ich odolnosť k nepriaznivým podmienkam.

Čím sú buriny prospešné?

- Pokryvné buriny pomáhajú chrániť povrch pôdy pred vznikom prísušku.

- Svojimi koreňmi zabraňujú pôdnej erózii.

- Poskytujú potravu a úkryt pre užitočné živočíchy.

- Lákajú na seba aj škodcov zeleniny a ovocia.

- Sú dôležitým zdrojom potravy pre vtáctvo vďaka hmyzu, ktorý sa na nich usadí.

- Chránia mladé rastliny pred prudkým slnkom.

- Dlhými koreňmi prerážajú cestu kultúrnym druhom.

- Sú indikátormi pôdnej úrodnosti.

Čítajte tiež: