Bylinkové víno pre zdravie! Pripravte si ho s rozmarínom

Voňavé rozmarínové víno

Potrebujete: čerstvé vetvičky rozmarínu, červené víno, uzatvárateľnú nádobu / fľašu

Čerstvé lístky rozmarínu si nakrájajte nadrobno. Nasypte ich do uzatvárateľnej nádoby asi do jej štvrtiny. Dolejte červené víno. Nádobu uzavrite a občas ju pretraste. Víno nechajte macerovať aspoň jeden mesiac. Potom víno preceďte a nalejte do fľaše. Pre zdravie si dajte dúšok vína ráno aj večer. Ideálne na lačno.

Rozmarín pre zdravie

Bylinka posilňuje cievy, zvyšuje krvný tlak a zlepšuje krvný obeh. Podporuje imunitu, priaznivo pôsobí na trávenie, odstraňuje plynatosť a pôsobí upokojujúco na nervovú sústavu. Čaj z neho má značné močopudné a potopudné účinky. Používa sa aj zvonka, pretože vie dobre čistiť pokožku.

