Čerstvá úroda u vás doma! Pestujte bylinky v zime (1. časť)

Bylinkám, ktoré pestujete v zime sa bude lepšie dariť v neprekúrenej miestnosti, kde im doprajete dostatok svetla. Ideálne sú presvetlené schodiská alebo zimné záhrady, kde v noci teplota klesá. Ak si chcete silou-mocou dopestovať bazalku v kuchyni, určite ju neumiestňujte na parapetnú dosku nad radiátor či iné výhrevné teleso.

Bylinky si môžete vypestovať zo semienka alebo ich presadiť zo záhona, kde ich pestujete v lete. V tomto prípade ich však nezabudnite aklimatizovať, aby ste im nespôsobili teplotný šok.

Neuvarte ich

Vhodná teplota na pestovanie byliniek v interiéri sa pohybuje okolo 16 – 18 °C, v noci o pár stupňov menej. Dbajte na to, aby boli bylinky dostatočne dlhý čas z dňa na svetle. Ideálny stav je štyri až päť hodín slnečného svitu. Dodržať tieto podmienky v chladnej pochmúrnej zime je často výzva.

Polievajte striedmo

Bylinky v črepníku polievajte až vtedy, keď je substrát suchý. Príliš veľa vody môže spôsobiť hnitie koreňov. Už pri presádzaní myslite na dostatočnú drenážnu vrstvu. Bylinky nesmú stáť vo vode, preto prebytočnú zálievku z podmisky vždy vylejte. Substrát, v ktorom ich pestujete, by mal byť kvalitný. Uvedomte si, že na rozdiel od vašej záhrady alebo voľnej prírody je to jediné prostredie, z ktorého si môžu čerpať živiny. Mal by byť aj dostatočne priepustný, preto ho zmiešate s hrubým pieskom.

Správny zber

V záhrade bylinky zregenerujú po reze pomerne rýchlo. Pri bylinkách v črepníkoch musíte byť opatrnejší. Zberajte iba vrcholy výhonkov zaštipovaním. Ak rastlinku zrežete hlbšie, nemusí to prežiť. Odolná je v tomto smere napríklad pažítka, ktorá znesie aj hlbší rez.

