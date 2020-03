Choroby dýchacích ciest, chrípka či prechladnutie! Pomôže nežná bylinka s veľkou silou

Prvosienka jarná (Primula veris)

Domovom tejto pôvabnej trvalky je Európa. Vo voľnej prírode ju nájdeme na pastvinách, lúkach, na brehoch potokov či v listnatých lesoch. U nás sa vyskytuje pomerne bežne. Prvosienka jarná (Primula veris) má rozkonárený podzemok, z ktorého vyrastajú prízemné vajcovité listy a z nich stvol vysoký až do 30 cm. Na ňom nájdete zlatožlté kvety s príjemnou sladkastou vôňou.

Bylina kvitne zvyčajne v mesiacoch apríl až máj.

Zber a sušenie

Typická jarná kráska ponúka na zber kvety a podzemok s koreňom. Kvety sa zberajú celé aj s kalichom a to zvyčajne v období od apríla až mája. Sušiť by ste ich mali na tienistom a vzdušnom mieste alebo v sušičke pri teplote do 35°C.

Rastlinka je čiastočne chránená. Znamená to, že z nej vo voľnej prírode môžete zberať vňať a kvety, ale koreň je chránený. Vždy však treba myslieť aj na to, aby ste zberali len také množstvo, ktoré naozaj využijete.