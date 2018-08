Čo robiť? Najčastejšie škodce na bylinkách

Roztoče

Ak na listoch spozorujete striebristé, bronzové či hnedé škvrny a pavučinkový povlak, máte do činenia s nepríjemnými roztočmi. Tie bylinky zvyknú napadnúť počas dlhotrvajúceho sucha a tepla. Tieto pavúkovce sú veľmi drobné a voľným okom ich ťažko vidieť. Preto je dôležitá pravidelná kontrola rastlín. Biologický spôsob, ako sa ich môžete zbaviť, je nasadiť proti nim dravé roztoče, ktoré sa nimi živia.



Vošky

Tento rok sa im vďaka teplému a dusnému počasiu veľmi dobre darí. Pri bylinkách použitie chemických prípravkov neprichádza do úvahy. Veľmi účinne môžete proti nim zasiahnuť cesnakovým výluhom a postrekmi raz alebo dvakrát za týždeň.

Húsenice

Ak sa vám už stalo, že ste sa ešte ráno tešili z krásnej mäty, ale večer po nej ostali len výhonky bez listov, príčinou sú húsenice. Nájsť ich nie je ľahké, pretože sú zelené a dokonale splývajú s porastom. Napriek tomuto faktu je najlepším riešením prevencia – pravidelná kontrola porastu.

Smútivky

Vyhovuje im vlhký substrát, do ktorého kladú larvy a tie potom obžierajú korienky rastlín. V takom prípade treba obmedziť zálievku, aby substrát preschol, a rastliny v nádobách zalievať výlučne do misky alebo zásobnika na vodu. Osvedčené sú aj strúčiky cesnaku či zápalky pozapichované do substrátu. Šikovnou a ekologickou pomocou sú aj žlté lepivé pásiky.

