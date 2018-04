DIY: Návod na bylinkovú špirálu

Kde ju umiestniť:

Dôležité je pre ňu slnečné miesto, aby teplomilné stredomorské bylinky mohli vyniknúť nielen svojou krásou, ale aj vôňou.

Koľko kameňov na ňu spotrebujeme:

Ak ste jej už vybrali správne miesto, môžete určiť pôdorys špirály a zaobstarať si potrebný materiál. Pomôcť vám môže prepočet, že na špirálu s priemerom 3 m a so vzdialenosťou stien najmenej 50 cm, potrebujete toľko kameňov, ako na vydláždenie plochy 6 štvorcových metrov.

Ako ju vybudovať:

Jednu vrstvu kameňov uložte na záhon do tvaru naplánovanej špirály, smerom do stredu, ako sa špirála stáča dovnútra počet vrstiev kameňov postupne zvyšujte. V najnižšom mieste špirály môžete vyhĺbiť malé jazierko s veľkosťou vedra na maltu, ktoré tiež obložte kameňmi. Potom špirálu naplňte zeminou a vysaďte rastliny, pričom dávajte pozor na to, aby jednotlivé bylinky mali dosť miesta, aj keď sa trochu rozrastú. Výsadbu nakoniec zalejte.

Ktoré druhy byliniek sú vhodné:

Môžete na nej pestovať majorán, pamajorán – oregano, levanduľu, tymian, mätu, šalviu, palinu – estragón, kôpor a ďalšie bylinky.