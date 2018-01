Domáci bylinkový relax! Vyskúšajte TOP tipy na voňavé kúpele

Bylinkový kúpeľ môže mať rôzne podoby. Môžete si do vane pridať vrecúško s jednou či viacerými bylinkami. Liečivky môžete do vody aj voľne nasypať alebo ich vopred vylúhovať a výluh potom priliať do kúpeľa. Dôležité sú aj správne kombinácie. Vždy sa ubezpečte, ktoré sú tie vhodné. Potom už len stačí pustiť si príjemnú hudbu, zapáliť sviečku, zavrieť oči a vychutnávať si chvíľu oddychu.

Medovkový kúpeľ

Uvoľňuje napätie a upokojuje. V zimných mesiacoch je vhodný tiež pri prechladnutí. V 1 l vody varte asi 10 minút 70 g sušených listov medovky. Potom prefiltrujte a pridajte do kúpeľa.

Rozmarínový kúpeľ

Nie je vhodný na večerné kúpanie, pretože jeho účinky pôsobia povzbudzujúco na krvný obeh a mohlo by sa vám ťažšie zaspávať. Blahodarne však pôsobí na bolesť hlavy a proti melanchónii. Postup je jednoduchý – asi 60 g rozmarínových listov dajte do hrnca a zalejte 1 l vody. Priveďte do varu a aspoň 10 minút lúhujte. Potom prefiltrujte a výluh pridajte do kúpeľa.

Levanduľový kúpeľ

Je uvoľňujúci, pôsobí veľmi upokojujúco na nervy. Celkovo prispieva k relaxácii tela a pôsobí hojivo na rany – 60 g listov levandule zalejte 1 l vriacej vody a nechajte lúhovať aspoň 20 minút. Prefiltrujte a hotový výluh nalejte do kúpeľa.

Kúpeľ s dúškou tymianovou

Pomôže pri prechladnutí, prospieva psychike a určite sa hodí pred spaním na uvoľnenie – 100 g sušenej bylinky zalejte v hrnci tromi litrami vody a priveďte k varu. Odstavte z plameňa a pokrytú zmes lúhujte aspoň 20 minút.

