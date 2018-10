Domáci sirup z nádchovníka! Pomôže pri chrípke a prechladnutí

Domáci sirup z nádchovníka

Potrebujete: 40 lístkov nádchovníka. 1 väčší citrón, 1 kg cukru, vodu

Do hrnca dajte lístky a zasypte ich cukrom. Citrón nakrájajte na kolieska a tiež pridajte do hrnca. Zalejte vodu tak, aby hladina pola asi pol centimetra nad cukrom. Nechajte odstáť 1 deň. Potom varte 3 hodiny a občas premiešajte. Po uvarení preceďte cez sitko a med ešte horúci naplňte do fliaš a dôkladne uzatvorte. Používajte do čaju pri prechladnutí a chrípke.

