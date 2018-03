Doprajte si vitamíny! Cesnak medvedí je výborný na jarný detox

Cesnak medvedí rastie na vlhkých lúkách, kde má dostatok humusu. Tienisté lužné lesy vyhovujú podmienkam medvedieho cesnaku, ktorý často rastie aj pod krovinami. Práve v lužných lesoch skoro na jar môžeme vidieť množstvo medvedieho cesnaku, ktorý na mnohých miestach úplne pokrýva zem. Z pôdy vyrastá v marci či apríli.

Môžete zberať celú rastlinu, ale vykopať cibuľku je pomerne náročné a navyše sa tým cesnak ničí. Preto úplne postačí, ak sa uspokojíte so zelenými listami, z ktorých sa však pre krátke vegetačné obdobie rastliny môžete tešiť len pár týždňov v roku. Pri zbere si vyberajte mladé a svieže listy. Konzumujú sa čerstvé, pretože sušené strácajú svoje účinky.

Listy zberajte, pokým nezačne rastlina kvitnúť drobnými bielymi kvetmi. Pretože potom už nemajú takú chuť ani toľko vitamínov.

Vedeli ste, že…

… cesnak medvedí dostal svoje pomenovanie z latinského slova ursus – medveď? Práve medvede ho vraj s obľubou konzumujú hneď po prebudení zo zimného spánku, aby si dopriali vitamíny, minerály aj potrebnú očistu pre tráviaci trakt a črevá. Preto sa hovorí, že dodáva medvediu silu.

Výborný na detox

Cesnak medvedí je vhodný pre jarný detox, pretože prečisťuje a lieči chronické kožné choroby. Treba ho však jesť čerstvý. Je to bylinka, ktorá sa nesuší, pretože by stratila svoju liečivú moc. Ak ho chcete uskladniť, tak ho môžete zamraziť. Takisto sa medvedí cesnak tepelne neupravuje, do varených jedál sa pridáva až následne a konzumuje sa vždy surový.

Tiež pomáha proti hnačkám, plynatosti, dokonca má blahodárne účinky aj pri zápche. Urýchľuje hojenie rán a vredov, zmierňuje kŕče a ničí črevné parazity.

