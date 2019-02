Krásne dezerty s bylinkami! Pestujte tieto druhy a využite ich pri príprave sladkých dobrôt

Medovka lekárska (Melissa officinalis)

Darí sa jej na slnečnom alebo mierne zatienenom mieste s dostatkom vlahy, keďže má tendenciu rozrastať sa, tak jej v záhone obmedzte miesto tak, že ju vysadíte do črepníka, ktorý zapustíte do zeme. Tak sa nemusíte báť, že vám vytlačí ostatné bylinky zo záhona. Najvýraznejšiu vôňu majú listy tesne pred kvitnutím. Zberať ju však môžete kedykoľvek podľa potreby. Po odkvitnutí ju zrežte. Veľmi dobre regeneruje, takže už o niekoľko dní sa objavia na rastline nové lístky.

Použitie:

Je vhodná na zdobenie dezertov, na prípravu želatíny, ovocných nápojov alebo vaječného krému.

Alojzia citrónová (Aloysia triphylla)

Táto rastlina pochádza z Južnej Ameriky a do Európy ju doviezli Španieli, pre aromatický olej používaný v kozmetike. Alojzia nazývaná aj lípia potrebuje ochranu pred mrazom, preto je vhodná skôr na pestovanie v črepníkoch ako v záhone alebo ju môžete pestovať ako izbovku. Vyhovuje jej slnečné miesto a dobre priepustná pôda. Ak ju pestujete v črepníku, nezabudnite na drenážnu vrstvu. V zime rastlinu premiestnite dovnútra, ak jej opadnú listy, na jar ju postriekajte teplou vodou a opäť by mala začať rásť. Má previsnuté listy, preto ju môžete vysadiť aj do závesného črepníka.

Použitie:

Alojzia má sladké listy a citrónovú vôňu. Ak si ju pridáte do čaju, bude nielen sladký, ale bude mať aj upokojujúce účinky. Vďaka sladkastej chuti ju môžete pridávať do pudingov, sladkých nápojov, rôznych dezertov alebo do zmrzliny. Veľmi dobre vynikne v kombinácii s levanduľou.

Fialka voňavá (Viola odorata)

Je malá, nenápadná, ale nádherne voňavá. Z prízemnej ružice listov vyrastajú dlhé stopky s fialovými kvetmi, ktoré majú typickú ostrohu. Fialka patrí k prvým kvitnúcim rastlinám, kvitne v marci až apríli. Pôvodom je z južnej Európy, ale zdomácnela aj u nás, najmä vo vlhkých humóznych lesoch. V minulosti sa používala na výrobu parfumov, dnes sa už vyrába táto vôňa synteticky.

Použitie:

Hodí sa do vonných zmesí alebo na prípravu dezertov, krémov, pudingov či na ozdobenie zmrzliny. Kvety sa obaľujú v cukre, kandizujú a používajú na zdobenie. Z fialky si môžete vyrobiť aj voňavý sirup. Budete potrebovať 50 g čerstvých kvetov, ktoré zalejete 75 ml vriacej vody. Nechajte lúhovať a nasledujúci deň pridajte 75 g cukru, zohrejte, ale nenechajte zovrieť, inak sirup stratí farbu.