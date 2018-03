Kuračka: Nepríjemná burina, ale aj liečivá rastlina

Meno kuračka alebo kuracie črevo dostala táto rastlina preto, lebo si na nej rady pochutnávajú kuriatka a sliepky. Jej odborný názov znie hviezdica prostredná (Stellaria media). Radíme ju medzi buriny, ktoré sa nedajú len tak ľahko vykynožiť. Kvitne a rastie takmer celý rok, dokonca ju môžete nájsť aj pod snehom. Priebežne produkuje aj semená, ktoré klíčia v ktoromkoľvek ročnom období, takže boj s ňou je naozaj nikdy nekončiaci.

Liečivá rastlina

A práve jej vytrvalosť ju robí neobyčajnou. Má totiž množstvo liečivých účinkov. Čaj z nej užívaný pred jedlom pomáha pri trávení, pri žalúdočných alebo žlčníkových ťažkostiach, dokonca rozpúšťa žlčníkové kamene.

Má antiseptické účinky, preto sa odporúča pri problémoch s dýchacími cestami, proti kašľu. Účinkuje aj pri reume, má močopudné a čistiace účinky, znižuje cholesterol. Dá sa aplikovať aj zvonka ako obklad na suchú, citlivú pokožku. Veľmi dobre pôsobí aj na rany, hemoroidy, ekzémy či psoriázu. Šťava z nej rozriedená destilovanou vodou pomáha unaveným očiam.

Chutná bylinka

Vňať je svieža a šťavnatá, chuťou pripomína mladý sladký hrášok, klíčky šošovice či fazuľky mungo. Na jar je najchutnejšia, no zberať ju môžete počas celého roka. Dá sa jesť samotná ochutená iba olejom a trochou limetkovej šťavy, pridať ju môžete do polievok, rôznych zeleninových jedál a šalátov, ako aj do smoothies. Obsahuje vitamíny C a E, vápnik, draslík, organické kyseliny či minerálne soli.

V záhrade

Aj v záhrade má pozitívne účinky – chráni pôdu pred vysychaním aj eróziou, použiť ju môžete ako zelené hnojenie. Jej výskyt sa dá obmedziť len častým kyprením pôdy a jej vytrhávaním.

