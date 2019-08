Liečivá sila ukrytá v záhrade! Objavte silu aj menej používaných druhov

Vinič

Dajú sa použiť listy zelených i červených odrôd. Najlepšie sa zberajú v čase kvitnutia a sušia sa v jednej vrstve, aby sa nezaparili a nezhnedli. Obsahujú vitamín C a veľké množstvo polyfenolov, ktoré majú protizápalové účinky a priaznivo pôsobia na srdce a cievy. Čaj sa pripravuje zaliatím sušených listov vriacou vodou. Denne ho môžete vypiť až liter. Účinkuje pri poškodenej funkcii ciev, pri praskaní drobných žíl, pri kŕčových a zapálených žilách, hemoroidoch, opuchoch, výronoch, modrinách. Listy majú tiež regeneračný účinok na pečeň. Vychladnutý zápar sa pri cievnych ochoreniach používa aj zvonka ako obklad.

Breza

Brezy rastú nielen v našich lesoch, ale pestujú sa aj v záhradách. Na zber sú vhodné len mladé svieže listy od apríla do júna. Ich hlavnými obsahovými látkami sú silice a flavonoidy. Čaj zo sušených listov je veľmi močopudný, preto ho nepite dlhodobo, len ako podporný prostriedok pri zápaloch močového mechúra a močových ciest, ako aj na urýchlenie metabolizmu.

Fazuľa záhradná

Na liečebné účely sa používajú zosychajúce zožltnuté struky v čase úplnej zrelosti (august, september) bez semien. Uprednostňujú sa struky žltobielej farby. Môžu sa sušiť voľne alebo umelým teplom maximálne do teploty 30 °C. Usušené struky obsahujú zmes špeciálnych látok, ktoré účinne znižujú hladinu glukózy v krvi, zvyšujú vylučovanie moču a urýchľujú metabolizmus. Preto sa odvar z nich pije ako podporný prostriedok pri cukrovke, zápaloch močových ciest a pri žiaducom urýchlení metabolizmu. Pripravuje sa z 3 až 4 čajových lyžičiek na 300 ml vody, varí sa 10 minút a potom sa 10 minút nechá odstáť. Po scedení sa pijú 2-3 šálky denne. Pamätajte, že surové nezrelé struky, ako aj surové semená sú jedovaté pre obsah látky fazín. Ten sa varom ničí, preto sa odvar musí pripravovať len zo zrelých strukov a treba dodržať dĺžku varu.

Ríbezle čierne

Nielen plody, ale aj listy obsahujú vitamín C a flavonoidy. Treba ich zberať ich počas kvitnutia alebo krátko po odkvitnutí. Čaj zo sušených listov je veľmi chutný vďaka aromatickej silici, no neodporúča sa jeho dlhodobé pitie. Má protizápalový a diuretický účinok, urýchľuje tiež látkovú premenu. Používa sa ako podporné liečivo pri zápaloch močových ciest, pri prechladnutí a reumatických ťažkostiach či na urýchlenie metabolizmu.

Ovos siaty

V domácnostiach sa ako obľúbená potravina používajú ovsené vločky, čo sú olúpané a zlisované ovsené zrná. Obsahujú polysacharidy, bielkoviny, oleje, minerálne látky, vitamíny skupiny B, E a A. Zápar z vločiek je vhodný pri stavoch vyčerpania, nervovej slabosti, nespavosti, nechuti do jedla, pri kašli a bronchitíde na zlepšenie vykašliavania a na zníženie glykémie. Pripravíte si ho do šálky zaliatím 2-3 čajových lyžičiek horúcou vodou. Pije sa 3-krát denne. Zápar z vločiek si môžete pridať aj do kúpeľa. Vďaka nenasýteným mastným kyselinám a bielkovinám pôsobí ako liečivo pri atopickom ekzéme, akné i omrzlinách. V kúpeli je vhodné zotrvať aspoň 15 minút a po ňom sa netreba sprchovať ani používať telovú kozmetiku. Kúpeľ sa môže absolvovať 2- až 3-krát do týždňa.