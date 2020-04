Malý, nenápadný a zázračne liečivý! Objavte zbehovec plazivý

Zbehovec plazivý rovnako ako liečivý zádušník brečtanovitý, patrí do čeľade hluchavkovitých (Lamiaceae). Charakteristický je tmavozelenými listami s fialovým podtónom, ktoré na jar dopĺňajú fialové kvietky v hojnom počte na stonke vysokej asi 10 až 30 cm. A práve kvitnúca vňať je vhodná na zber a prípravu liečivého čaju. Ponáhľať sa však so zberom netreba, zbehovec totiž kvitne a je vhodný na sušenie od apríla až do júla.

Divý aj okrasný

Zbehovec nájdete v listnatých lesoch, rúbaniskách i na lúkach. Nájdete aj na okrajoch vodných tokov. Jeho výskyt siaha až do nadmorskej výšky 1500 m. Bez problémov ho však stretnete aj v okrasnej záhrade, kde slúži ako spoľahlivá pôdopokryvná trvalka. Uplatní sa tu napríklad odroda 'Rainbow', ktorej listy sú zdobené žltým panašovaním. Kvitne od jari do začiatku leta. Záhradní architekti dokážu zbehovec využiť ako náhradu trávnika, na tvorbu lemov a je vhodný aj na výsadbu do väčších skupín. Dokonca ho môžete pestovať aj v skalke či v nádobe. Ale z vlastných skúseností viem, že sa rád rozrastá do okolia za predpokladu, že mu vyberiete ideálne miesto na rast. Vysaďte si ho preto naozaj tam, kde chcete, aby sa naplno prejavil.

Na výsadbu do podrastu stromov, ale aj všade tam, ako sme spomínali vyššie si môžete zvoliť aj odrodu 'Burgundy Glow' s purpurovo ružovým listom s bielym panašovaním. Kvitne v rovnakom termíne ako predchádzajúca. Záhony určite oživí aj novinka 'Metallica Crispa'. Táto odroda však patrí k druhu zbehovca Ajuga pyramidalis, ktorá zaujme zvlnenými listami a fialovo modrými kvetmi. Nič to však nemení na fakte, že tento druh je oproti bežnému náročnejší na vyváženú vlhkosť pôdy. Ale späť k využitiu na liečiteľské účely.