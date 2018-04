Cesnačka či žerušnica! Poznáte tieto prírodné dochucovadlá?

Cesnačka lekárska (Alliaria petiolata)

Patrí do čeľade kapustovité, kvitne malými bielymi kvietkami, ktoré sa skladajú zo 4 korunných lupienkov. Objaviť ju môžete skoro na jar na okrajoch lesov, v parkoch i záhradách od nížin až po stredné horské polohy. Poznáte ju podľa srdcovito trojuholníkovitých listov s vykrajovaným zúbkatým okrajom. Listy pripomínajú listy zádušníka či hluchavky, preto ak si chcete byť istí, stačí ich rozmrviť a ovoňať – majú výraznú cesnakovú vôňu. Chutia podobne ako cesnak – štipľavo a trošku horko. Obsahujú veľa vitamínu A a C. Môžete ich pridávať do tvarohu, šalátov, urobiť si z nich pesto. Po usušení arómu strácajú, dajú sa však zamraziť. Vôňu strácajú aj po tepelnom spracovaní.

Žerušnica lúčna (Cardamine pratensis)

Aj táto rastlina patrí do čeľade kapustovité. Kvietky sú veľké 1 až 2 cm a majú fialové, zriedkavo biele lupienky, otvárajú sa zvyčajne v apríli. Sú usporiadané do vrcholových súkvetí a na vlhkých lúkach môžu vytvoriť nádherný koberec. Listy tvoria prízemnú ružicu, na stonkách sú úzke delené listy. Vyskytuje sa takmer v celej Európe na vlhkých a podmáčaných lúkach, v lužných lesoch, na brehoch potokov. Jedlé sú listy a kvety charakteristickej štipľavej chuti, ktorá pripomína žeruchu. Ak máte v záhrade jazierko, môžete ju pestovať na jeho brehu.

Reďkev ohnicová (Raphanus raphanistrum)

Vyskytuje sa na poliach, medziach, popri cestách a v záhradách, najmä na pôdach s nedostatkom vápnika. Radí sa medzi buriny. Má vzpriamenú, asi 60 cm vysokú lodyhu, na konci ktorej sú žlté kvety so 4 korunnými lupienkami. Kvitnú v máji až septembri. Výhonky mladých rastlín chuťou pripomínajú reďkev, neskôr majú veľmi ostrú chuť a sú takmer nepožívateľné. V minulosti sa zo zrelých semien pripravovala horčica. Použiť sa dá aj koreň, ktorý chutí podobne ako chren.

Čítajte tiež:

Nepremeškajte čas úžasného cesnaku medvedieho

Vyskúšajte! Pesto z cesnaku medvedieho