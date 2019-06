Zázračná bylinka! Naučte sa využívať skvelé účinky medovky

Medovka lekárska (Melissa officinalis)

Obľúbená bylinka pochádza zo Stredomoria. U nás sa vo voľnej prírode nevyskytuje, ale s obľubou sa pestuje v záhradách aj v črepníkoch. Môže dorastať až do výšky 80 centimetrov. Má pekné vajcovité listy, ktoré majú po sebe jemné chĺpky. Zvyčajne od júna začína kvitnúť drobnými bielymi kvetmi.

Pestovanie a zber

Medovku si môžete dopestovať zo semienka, ktoré sa vysieva v marci až apríli do nádob. V máji, keď už nehrozia mrazy, dopestované priesady vysaďte do záhrady a už koncom júna môžete zberať listy. Prvý rok nebude úroda bohatá, ale to sa v ďalších rokoch zmení.

Rastlinke vyhovuje svetlé stanovisko, ale nie na priamom slnku. Za také miesto sa vám odvďačí výraznou arómou. Dariť sa jej bude však aj v polotieni.

Z medovky sa zberajú jemné a voňavé listy ešte predtým, ako začne kvitnúť. V čase kvitnutia sú ich účinky totiž slabšie. Oddialiť či zabrániť kvitnutiu môžete ľahko a stačí, ak budete bylinke pravidelne zberať vrcholky. Zberajte ich za suchého počasia a najlepšie v dopoludňajších hodinách. Dajte pozor, aby ste ich veľmi nestláčali, pretože môžu stmavnúť. Využívajú sa pri varení, na liečebné účely a sú výborné najmä na prípravu čaju, do limonád či na relaxačný kúpeľ.

Pre chuť

Ako sme už spomínali, tak medovka je aj obľúbená kuchynská bylinka. Využijete ju pri príprave nápojov, dezertov ale aj iných jedál. Vyskúšajte náš tip.

TIP: Na pečené kura

Kura nie len úžasne prevonia, ale aj dochutí. Čerstvými lístkami ho môžete naplniť, alebo listy nasekáte a zmiešate s maslom. Potom touto zmesou natriete kura a dáte piecť.

Bylinka pre zdravie

Medovka obsahuje vitamíny skupiny B a tiež vitamín C a tiež flavonoidy či silice. Je ideálna, keď potrebujete relax, pretože pôsobí upokojujúco na celú nervovú sústavu a tým pomáha pri nespavosti. Okrem toho je dobrá pri migréne, zlepšuje trávenie aj náladu. Pri jej inhalácii pomáha s vykašliavaním. Podporuje rýchlejšie hojenie rán, má antibakteriálne účinky a celkovo podporuje imunitu. Výhodou je, že rastlina je vhodná aj pre tehotné ženy.

Upokojujúci čaj

Čaj je upokojujúci a uvoľňujúci. Doprajte si ho večer, aby vám pomohol ľahšie zaspať. Dve lyžičky sušenej medovky zalejte 250 ml horúcej vody. Lúhujte 10-12 minút. Do čaju môžete pridať lyžicu medu.

Medovkový kúpeľ

Uvoľňuje napätie a upokojuje. V zimných mesiacoch je vhodný tiež pri prechladnutí. V 1 l vody varte asi 10 minút 70 g sušených listov medovky. Potom prefiltrujte a pridajte do kúpeľa.

