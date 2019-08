Myší chvost a jeho úžasná sila! Zoznámte sa lepšie s rebríčkom a naučte sa ho používať

Rebríček obyčajný (Achillea millefolium)

Trvalka rastie v Európe a v Ázii,ale bol zavlečený aj do končín Austrálie či Severnej Amerike. Bežne sa vyskytuje na lúkach, medziach, okrajoch ciest, rumoviskách či pasienkoch. Môže dorásť až do výšky 1 metra. Kvitne bielymi kvetmi od júna až do jesene. Kvety sú drobné a nie sú veľmi výrazné či zaujímavé, ale môžete ich sušiť a využívať do aranžmánov.

Väčšina ľudí však túto bylinu pozná pod názvom myší chvost, ale v minulosti sa používalo aj označenie krvavník. Bolo to najmä preto, lebo sa využíval priamo na bojiskách, kde ho prikladali na otvorené rany, pretože pomáhal zastaviť krvácanie.

Zber

Z rebríčka sa zberajú kvety či celá kvitnúca vňať. K tomuto účelu je vhodné zobrať si nožnice a zvoliť si suchý a slnečný deň. Bylinku potom sušte na tmavom a suchom mieste. Zakúpiť si môžete aj v lekárni.

Pre zdravie

Ako sme už spomínali je výborný v zastavovaní krvácania. Počas prvej svetovej vojny ho vďaka tejto schopnosti dokonca využívali na fronte, keď mali nedostatok liekov. Okrem toho má aj silné dezinfekčné a protizápalové účinky a pomôže aj s ranami, ktoré sa nehoja dobre. Taktiež má priaznivé účinky na trávenie a látkovú výmenu. Tým pomáha aj pri snahe schudnúť. Je tiež výbornou ženskou bylinkou. A v neposlednom rade treba spomenúť, že je vhodné siahnuť po ňom pri migréne. Hneď ako cítite náznaky, že bolesť nastupuje je vhodné dopriať si z neho čaj.

Čaj na migrénu

Lyžičku vňate rebríčka zalejte 2 dl horúcej vody. Nechajte 15 minút lúhovať a potom pite. Čaj môžete piť aj studený.

