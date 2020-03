Na boj s chorobami! Namnožte si bylinky delením i výsevom

Prvú sejbu si načasujte na dni, kedy sa teploty ustália na 5 až 10 stupňoch. Vtedy okrem zeleniny prichádza rad aj na niektoré bylinky.

Nechtík lekársky

Je dobre známa bylinka, ktorá sa využíva na prifarbenie masla, krásne sfarbenie dodáva aj praženici, omelete či čajovému pečivu. Okrem toho má mnohoraké využitie. Vezmime si napríklad jeho okrasnú funkciu. Hodí sa do nádob aj do záhonov, tu je však lepšie sa zamyslieť, či chcete jeho kvety aj ďalej využívať. Zberajú sa totiž v plnom kvete, čo by okrasnému záhonu na atraktivite nepridalo. Vhodné je však vysadiť si už predpestované sadeničky pred skleník, kde má táto nenáročná bylinka dostatok slnka a pravidelný prísun vlahy. Nemá však rád premokrenie. Čo sa pôdy týka, vyhovuje mu akákoľvek. Darí sa mu aj v spoločnej výsadbe s inými bylinkami.

Práve v týchto dňoch je čas vhodný na sejbu semien. Jeho pestovanie je jednoduché. Keďže je ešte chladno, radšej stavte na predpestovanie v nevykurovanom skleníku. Akonáhle sa teploty vyšplhajú na trvalých 5 stupňov Celzia, môžete si zvoliť aj sejbu do voľnej pôdy.